印度簽美歐貿易協議快了 總理莫迪參加 G7 峰會有斬獲

印度在七大工業國集團（G7）峰會上迎來經貿突破；總理莫迪分別與美國總統川普及歐盟執委會主席范德賴恩會談後，美印貿易協議傳出接近拍板，歐印自由貿易協定也可望於年底簽署，顯示印度正成為歐美爭取合作的重要夥伴。

川普17日與莫迪會晤後表示，華府與新德里「非常接近」敲定貿易協議；川普指出，「我們已談了一段時間，他（莫迪）是非常強硬的談判對手，事實上是最強硬的對手之一」。他也說，莫迪「看起來像天使，實際上像殺手一樣強悍。」

川普表示，會在某個時間點出訪印度，但沒有說明日期。這次的會晤，是兩國為修復受損關係所做的最新努力。近一年來，印美關係因美國關稅、巴基斯坦問題，及近來的伊朗戰爭而陷入緊張。

歐盟執委會主席范德賴恩同日會見莫迪後，也更新了歐盟與印度自由貿易協定的進展。

范德賴恩在社群平台X發文表示：「自從我們完成這項堪稱最重大的協議後，雙方一直迅速推動落實各項承諾。我們將在今年底前簽署自由貿易協定。」

今年1月，印度與歐盟達成延宕已久的協議，將大幅削減大多數商品的關稅，目標是在全球貿易緊張局勢升溫之際，促進雙邊貿易並降低對美國市場的依賴。若能如期在今年底前完成簽署，協定可望於2027年生效。

另外，對印度來說，與阿曼本月1日正式生效的貿易協定，可能成為荷莫茲海峽之外另一條穩定可靠的能源通道。儘管美國與伊朗17日公布臨時停火協議，但荷莫茲海峽的貨運往來恢復正常恐怕仍需時日。

新德里智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）創辦人史里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）表示：「這項自由貿易協定真正的價值不在於關稅減免，而在於阿曼獨特的地理位置。」

他說：「CEPA不只是貿易協定，更強化印度與這個戰略性海灣夥伴的連結。阿曼的主要港口位於脆弱的荷莫茲海峽之外。」他指出，該協定有助於確保印度取得阿曼原油、液化天然氣、肥料、甲醇與氨等資源，進一步提升其能源安全。