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記憶體吃緊 庫克：蘋果漲價無法避免

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
蘋果執行長庫克表示，蘋果計畫調漲產品售價。歐新社
蘋果執行長庫克表示，蘋果計畫調漲產品售價。歐新社

蘋果公司執行長庫克接受華爾街日報獨家專訪時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以因應記憶體與儲存晶片成本大幅攀升。

根據十七日刊出的報導，庫克說：「很遺憾，漲價已無法避免。我們正盡最大努力吸收供應商轉嫁給我們的龐大成本，也一直試圖保護消費者免受價格上漲影響，但目前情況已難以為繼。」

庫克拒絕透露漲價時間表與幅度，也不願說明哪些產品將受到影響。不過，蘋果下一場重大產品發表會預計於九月舉行，屆時可能推出iPhone 18系列產品，包括一款全新摺疊式iPhone。報導指出，Mac與iPad等產品可能更早漲價。蘋果上個月已在兩場產品發表會之間調高Mac Mini起售價格。

庫克表示，記憶體與儲存晶片價格都是蘋果面臨的問題，他特別點名ＤＲＡＭ市場，指出愈來愈多產能被分配給人工智慧（ＡＩ）伺服器所需的高頻寬記憶體（ＨＢＭ）。他說：「在消費端對裝置需求仍然強勁之際，市場供給卻變少，而記憶體廠商又將龐大的漲價壓力轉嫁給客戶。我們確實需要記憶體價格與供應恢復到適合消費性產品的合理水準，這才是關鍵。」

庫克表示，他在電子供應鏈領域工作超過四十年，從未見過像過去半年這樣劇烈的原物料價格波動，形容這是「百年一遇的大洪水」。

中國也擁有記憶體與儲存晶片領域的國家級企業，但基於國家安全規定，美國企業若要與這些公司合作，可能需要取得政府許可。被問及是否應放寬相關限制時，庫克表示：「我認為所有選項都應該納入討論範圍。我認為應該檢視所有供應來源。」

庫克表示，蘋果已準備動用現金儲備協助增加記憶體供應。他說：「我們願意運用公司的財務資源，協助解決供應問題。顯然，市場需要更多產能。」

庫克也說，蘋果不會自建記憶體或儲存晶片工廠。他說：「我們不可能什麼都做。我們知道自己最擅長什麼。」

蘋果 庫克 華爾街日報

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