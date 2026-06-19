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川普：蘋果攜英特爾生產晶片 強調需要在美國設計並製造產品

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普18日發文，稱蘋果已同意和英特爾在美設計與生產其晶片。路透
美國總統川普18日發文，稱蘋果已同意和英特爾在美設計與生產其晶片。路透

美國總統川普18日在社群媒體發文，再度批評台灣和其他國家竊取美國的晶片工廠，並表示蘋果公司（Apple）已同意和英特爾（Intel）在美國設計與生產其晶片。

川普在自家社群媒體Truth Social發文表示，「科技圈仰賴美國發明的事物」，「大家都還記得『Intel Inside』」，但過去「愚蠢的（美國）總統誤以為我們的經濟是理所當然，讓台灣和其他人偷走我們的半導體工廠」，「他們都忘了用關稅保護我們的產業」。

川普說，他贏得第二任期時，美國很顯然需要半導體產業回流美國，「我們設計了一切，但我們需要在這裡生產，現在！所以我決定幫助英特爾，因為我們需要在美國設計並打造我們的晶片」。

他說，川普政府首先帶入輝達（NVIDIA）為英特爾客戶，輝達已同意與英特爾一同生產第一級（first level）晶片，接著SpaceX執行長馬斯克同意和英特爾的科技團隊，共同設計打造他「舉世最大的晶片工廠TerraFab」，「最後，蘋果已經同意和英特爾在美國設計與生產其晶片」。

川普表示，川普政府決定幫助英特爾，換取10%股權，「是太多、還是太少」？他說，在川普政府提議時，這10%股權價值約1,000億美元，但在九個月後的現在，已價值超過6,000億美元，政府持股價值增加了超過5,000億美元。

英特爾 川普 蘋果

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