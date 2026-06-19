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交易員預期：聯準會10月前百分之百升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席華許在首度主持的決策會議，以鷹派之姿震撼市場，為此，投資人趕忙調整決策預期，交易員預期10月前升息的機率為100%。曾任達拉斯聯準銀行總裁的高盛副董事長卡普蘭，預期秋季前可能升息，「新債券天王」岡雷克更形容，華許將不會是許多人期待的「寬鬆貨幣」主席。

Fed最新利率預測顯示，18位提交預測的官員中，九人預料今年至少升息1碼，其中六人預料至少升息2碼；另有九人預料利率不變或下降。市場隨即重新定價。貨幣市場交易員認為Fed最快9月升息，並預期10月前升息1碼的機率為100%。

摩根大通資產管理固定收益全球主管米歇爾說，「半數官員預料今年升息，形同朝市場鳴砲示警」，「Fed正在為升息做準備」。

升息 交易員 高盛

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