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庫克：蘋果不得不漲價 坦言扛不住記憶體、儲存晶片成本大增壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶、記者陳昱翔／台北報導
蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時坦言，因記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。路透
蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時坦言，因記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。路透

蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時坦言，因記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。蘋果雖一直設法吸收成本、避免轉嫁消費者，但目前情況已難以維持。外界分析，不光是記憶體暴漲，包括主晶片、PA、石英元件也都有漲價的情況，整體手機生產成本正快速增加。

庫克接受專訪的報導發布後，蘋果周三盤後股價小漲0.5%。庫克受訪強調，儘管已盡力吸收成本，但成本仍大幅增長，正設法讓客戶免受漲價衝擊。庫克未透露漲價時間、幅度或受影響產品。外界預料，Mac和iPad可能率先調漲，9月推出的新款高階手機（暫稱iPhone 18系列）也可能受到影響。

iPhone 18 Pro推估成本
iPhone 18 Pro推估成本

根據TechInsights估計，蘋果若要維持利潤率，iPhone 18 Pro定價將增加約270美元，最低售價將大幅調漲至1,299美元（約新台幣4.1萬元），如果加上相機鏡頭的漲價，甚至上看1,399美元，比iPhone 17 Pro的1,099美元貴200美元以上。

考量蘋果一貫的定價策略，1,299美元被視為較可能的起售價。業界人士認為，今年以來已有不少新款智慧手機漲價，今年iPhone 18系列應該難逃漲價的命運，忠實果粉最好先提高購機預算。

Google、微軟、Meta和亞馬遜AWS等雲端服務業者大舉擴建AI資料中心，推升DRAM和NAND需求，兩者價格自去年以來已漲至四倍，還持續缺貨。庫克透露，過去六個月原物料價格波動之劇烈，是他40多年職涯從未見過的「百年洪水」。

庫克向華爾街日報解釋，蘋果不可能什麼都做，也知道自己擅長什麼。據悉，目前蘋果正準備現金買貨、協助擴充記憶體供應，不會自行興建晶片廠。

除記憶體漲價外，包括PA、石英元件等手機關鍵零組件也陸續漲價。業界人士表示，過去1、2個季度以來，供應鏈都在向客戶通報漲價，每項零組件漲幅不一，儘管漲幅沒有記憶體這麼大，但平均漲幅約10至30%。

業界人士認為，短期內手機關鍵零組件缺貨、漲價的情況恐難以改變，成本壓力早已經不是一天、二天，但市場需求其實並未消失，當前就看哪家品牌廠能取得更多料源，並且適當運用市場銷售策略，就有機會擴大自身市占率。

蘋果 庫克 華爾街日報

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