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數位相機抓得住Z世代
數位相機銷售復甦，是iPhone問世以來首見，顯示Z世代消費者對加工得過火的智慧手機拍照已厭膩。
根據相機與影像產品協會（CIPA）的資料，數位相機2025全年銷售額達55億美元，比五年前增加一倍多，顯示年輕消費者踴躍購買這種售價通常比智慧手機貴的裝置。
數位相機正命中年輕世代崇尚復古甜蜜點。許多人希望在自己的社群媒體上貼出風格獨一無二的照片，又喜愛單機數位相機專一功能，別無其他花稍功能干擾。
熱銷數字讓數位相機製造商鬆口氣。過去十年來，他們眼睜睜看著數位相機市場遭智慧手機吞噬，銷量從2010年觸及頂峰的1.21億台掉到2023年僅剩770萬台。但2025年市況死生回生，銷量增至940萬台。
富士軟片公司負責暢銷機種X系列的五十嵐彌二郎（音譯）表示，買這系列數位相機的顧客中，70%是三十來歲或更年輕的消費者，他們希望在科技進步和攝影商品化的時代，放緩生活步調。
他說，智慧手機拍的照片看起來好「造作」，「種種科技和千篇一律的事物，讓人們吃不消：查看手機發生何事，回應等等。一股想反制的趨勢興起，這只是其中一部分」。
五十嵐彌二郎說，這款單價1,800美元的X100VI型數位相機，結合復古外型與摩登科技，產量提高到原先的三倍多，依然供不應求。
菲律賓30歲內容創作者梅吉拉也買了一台X100VI。她說：「什麼東西都太高科技，讓我有脫節感。我們希望更簡單些，現在一切都覺得那麼複雜。」
Z世代也愛上軟片，像拍立得相機能當場印照片的富士Instax相機，銷售超過整個數位相機市場，顯示這款相機成為青少年日常生活一部分。為投TikTok用戶所好，今年初迷你版三合一Instax相機「Evo Cinema」，可製作15秒長的復古風短片。
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