聽新聞
0:00 / 0:00

貝佐斯：AI將釋放工作機會

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

大多數人擔心人工智慧（AI）將造成大量失業，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的預測跟大家相反。

他17日在巴黎參加VivaTech會議時，不同意AI會消滅大量工作那股愈來愈強的恐懼，他表示，AI科技將會釋放新的工作機會，對於能夠把想法實現的人力需求，將會增加。

貝佐斯說：「我知道許多人、包括很多聰慧人士，有著很深疑慮，認為AI將讓人類成為冗員。我完全不同意這種看法。我想，事實上，AI可能造成人力短缺。」

「我們有無盡的事物要發明，有限的不是我們的想像，而是我們真正能做到什麼。」貝佐斯的觀點是，AI可讓概念更容易具體化、降低過往受到限制的門檻，於是，需要有更多去實現這些想法的人，例如：蓋房子的人、企業家等等。

他對聽眾說，「我相信你們每個人都有一些構想，像是對某種新事業或是新產品、新裝置的想法。希望東西可被製造出來。這些想法停留在你的腦袋裡，沒有去別的地方，因為太難進行或是還不值得去做。」然而，以太空探險為例，AI具備先進的探索能力，未來或有可能規劃出讓重工業移出地球的可行方案。

對照身為全球第四富有的人、身價2,500億美元的貝佐斯這樣的談話，路透╱易索普本月初發布的民調顯示，受訪的美國人當中，有近半數擔心AI會威脅到自己的工作，以及家庭收入。

全球多家企業，特別是科技公司，在砸鉅資投資AI後，便著手裁減數萬個工作職位，這些公司裁員時的主張，都是快速採用AI後，效率大為提升，不需要原先那麼多人力。

根據轉職顧問公司Challenger, Gray and Christmas的一份報告，單單在今年5月，總部在美國的雇主就宣布裁減了97,006個工作職位，其中40%的裁員與AI有關。而貝佐斯創辦的電商巨頭亞馬遜本身，從去年至今已裁減大約3萬個辦公室職位，部分原因亦是AI協助提升工作效率。

另外，蓋洛普2月對美國2.3萬名工作者進行的調查研究則是發現，科技工作者若不經常使用AI，被裁員的機會比同儕高三倍。在美國科技公司工作、至少每月會使用AI的人，預期被裁員的機率大約是6%，較不常用AI的工作者，被裁的機率是18%。

貝佐斯 亞馬遜 巴黎

延伸閱讀

AI繁榮背後的危機／AI紅利集中 加劇K型社會

AI繁榮背後的危機／促科技財回流社會 三策略論戰

暑假打工21.4萬個工作機會 近3千個AI兼職

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

相關新聞

美國中央司令部：已解除對伊朗的海上交通封鎖

負責中東戰事的美國中央司令部18日在社媒X發文宣布，美軍已解除對進出伊朗各港口及沿海地區的海上交通封鎖。

美伊簽署初步和平協議 范斯：60天談判期18日起算

美伊領袖17日正式簽署諒解備忘錄，預計在60天內達成最終協議，美國副總統范斯18日指出，60天的談判期限從18日起算，並指出，除非滿足備忘錄中的條件，否則伊朗不會拿到任何利益。

以色列官員不滿美伊協議？ 范斯：該醒醒了

美國副總統范斯18日在白宮舉行記者會，范斯稱有以色列總理內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至對美國總統川普做出人身攻擊；范斯表示，這讓他感到困擾，指如果有任何以色列官員認為川普是以色列的問題所在，「該醒醒了！」

川普：蘋果已同意與英特爾合作生產晶片

美國總統川普十八日在社群平台發文，再度批評台灣和其他國家竊取美國的晶片工廠，並表示蘋果公司已同意和英特爾在美國設計與生產晶片。

記憶體吃緊 庫克：蘋果漲價無法避免

蘋果公司執行長庫克接受華爾街日報獨家專訪時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以因應記憶體與儲存晶片成本大幅攀升。

美伊簽署備忘錄 全面停戰、60天內議和

美國總統川普十七日在法國凡爾賽宮簽署代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），當時他在法國出席年度七大工業國集團（Ｇ７）峰會後的晚宴。最終和平協議擬於六十天內談成，但他不排除展延。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。