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鴿轉鷹…Fed開啟華許時代 立場比預期犀利

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）新任主席華許首次主持利率決策會議，雖決議維持利率不變，政策卻急轉為鷹派。路透
美國聯準會（Fed）新任主席華許首次主持利率決策會議，雖決議維持利率不變，政策卻急轉為鷹派。路透

美國聯準會Fed）新任主席華許首次主持利率決策會議，雖決議維持利率不變，政策卻急轉為鷹派，開啟「華許時代」。華許也暗示以抑制通膨為要務，並大幅縮短決策聲明篇幅，宣布成立五個工作小組推動體制改革，堪稱「新官上任三把火」。他的政策立場比市場預期更犀利，帶動美元指數升破100。

聯邦公開市場操作委員會17日決議，維持聯邦資金利率目標區間在3.5%-3.75%不變，符合預期，不過，決策聲明縮短到130字，比上次的341字更精簡。

決策聲明刪除原本暗示下次行動可能是降息的措辭，強調通膨率持續超過2%目標，重申Fed抑制物價上漲的承諾，暗示抑制通膨是目前要務，重申將維持充裕的銀行流動性，暗示不會驟然強力縮減資產負債表。

華許在決策會後記者會也不斷提及穩定物價的職責，表明「我們有能力及決心落實物價穩定目標。這的確是我們將做的事」。他也表示，最新決策聲明只提供事實，沒有前瞻指引，決策官員認同前瞻指引「不適合」當前環境。

Fed決策與華許發言重點
Fed決策與華許發言重點

此外，決策官員大幅調升今年的核心通膨率預估到3.3%，遠高於上次3月預測的2.7%，反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖，也充分反映風向改變，19名官員中有九人預期今年底前至少升息1碼，預料降息者只剩一人。相較3月時，12人預期會降息，沒人認為未來會升息。

這次點狀圖有一位官員並未提交預測，華許坦承就是他本人，打破從前主席柏南克以來的慣例。他也暗示，未來可能不會在每次會議後都開記者會。

華許也宣布將成立五個工作小組，分別負責對外溝通、資產負債表、經濟數據來源、生產力與就業，以及通膨等工作，展開體制改革。他表示今年底時，Fed在這些方面的運作將與現在不同。

觀察家指出，華許在美國總統川普施壓降息下，仍能引導政策偏向「由鴿轉鷹」，顯示他捍衛Fed獨立性的強力意願，而且儘管決策官員雖對經濟情勢和下一步動作仍有歧見，卻一致同意縮短決策聲明，顯示華許至少在這次會議上已爭取到同僚的共識。

Fed 華許 美國聯準會

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