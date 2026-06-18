美股早盤／美伊協議降低市場對Fed轉鷹擔憂 川普加持英特爾帶旺科技股

美股18日早盤上漲，市場對美伊和平協議的樂觀，減輕了對新主席華許領導的聯準會（Fed）鷹派發言的擔憂。同時，在美國總統川普表示，英特爾將和蘋果合作設計和製造在美國使用的晶片後，英特爾股價大漲逾10%，也帶旺了其他科技股。輝達和美光分別上漲逾1%和5%；蘋果小漲0.5%。

道瓊工業指數18日早盤上漲325點，或0.6%；標普500和那斯達克指數分別各上漲0.7%；費城半導體指數漲4.7%；台積電ADR漲3.2%。

在Fed新主席華許強調抑制通膨的必要性，以及其他決策官員也預測今年內將升息後，投資人提高了對升息的預測，美股三大指數17日全面收跌。據芝商所FedWatch工具，市場如今預期，Fed 9月升息1碼機率為50%，高於17日的27%。

不過，美國和伊朗17日稍晚釋出兩國總統已簽署的暫時協議文本，將把4月開始的停火再延長60天，好讓雙方能達成最終協議，激勵了市場對這場戰爭結束的樂觀。油價已下滑至三個多月來低點，為不必升息就能抑制通膨維持了希望。