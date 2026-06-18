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美股今「四巫日」展開兩周震盪期！策略師：逢低買進、迎7月旺季

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街策略師表示，美股未來兩周將面臨今年技術面關鍵時期，挑戰包括周四「四巫日」，但在跨越短期障礙欄後，美股下半年將繼續走高。美聯社
華爾街策略師表示，美股未來兩周將面臨今年技術面關鍵時期，挑戰包括周四「四巫日」，但在跨越短期障礙欄後，美股下半年將繼續走高。美聯社

華爾街策略師表示，美股未來兩周將面臨「今年技術面最關鍵的時期」，期間資金流動遠比基本面重要，但在跨越短期障礙欄後，美股下半年將繼續走高。

城堡證券股票及股票衍生商品策部門主管魯伯納說：「史上規模最大的選擇權到期潮將至，加上季末退休金基金湧現可觀的資金再平衡，以及大型投資人普遍重新調整部位，將考驗市場吸收能力。」

這位策略師表示，這意味美股短線走勢可能顛簸，但他建議「從技術觀點」看待行情波動，並把股價拉回當作買進機會。他說，一旦度過未來兩周和季末時期，「大環境仍然看漲」。

魯伯納說：「散戶投資需求正位於紀錄高點，資金持續加速流入指數股票型基金（ETF），企業依然大買自家股票，而且市場正進入全年最強的旺季。我們仍認為，在市場過渡到下半年之際，上漲之路最沒阻力。」

美股今起展開兩周走勢震盪期

魯伯納指出，美股走勢顛簸的兩周將從18日（周四）展開，當天是所謂的「四巫日」，有為數龐大的個股期貨、個股選擇權、股票指數期貨以及股票指數選擇權同時到期。通常這天落在星期五，但因本周五逢六月節（Juneteenth Day），而提前一天來臨。

他說，總計價值8.3兆美元的美國選擇權將到期，這將打破去年12月創下的7.1兆美元先前最高紀錄。華爾街將重新調整避險部位，衍生的交易單襲擊市場，可能觸動短期但劇烈的市場波動。

接下來的大事，將是6月底投資組合季末再平衡。魯伯納說，其中一些基金可能降低投資組合風險，並且設法停利、落袋為安，所以可能湧現一波機械式脫售股票、買進債券的交易。但他表示這在預料中，無須驚慌。

下半年季節性因素有利股市上漲

這些事件一旦過去，時序將進入對股票更有利的時期。魯伯納說，7月1日，舉凡提撥退休金帳戶、目標日期基金、被動式基金、共同基金乃至於系統性策略基金，都將在當天開始讓新資金派上用場。他預期，如此龐大的資金池，可能「驅動新的市場領導者」。

魯伯納說，年中資金流動周期啟動，往年與7月美股主要指數展開凌厲漲勢關係密切，尤其是在下半月。這位策略師表示，在過去11年的7月份，標普500指數全部收漲，而那斯達克100指數過去18次有17次收紅。

散戶投資人將帶來另一股順風。以往每逢7月，散戶投資人傾向踴躍投入股市，而今年散戶參與程度已達到紀錄高點。魯伯納說，7月是全年散戶交易第二熱絡的月份，僅次於元月。

魯伯納說，散戶投資人如今愈來愈老練，不再只是一味追逐盤面投機股，也愈來愈聚焦於驅動基準報酬和機構投資人持倉的同一批公司；更重要的是，散戶投資活動持續不輟，家庭持有的「現金餘額創新高，等著在市場拉回時部署這些資本。一旦芝加哥選擇權交易所波動率指數（Cboe VIX）升破30，就會觸動這種連鎖反應；今天VIX大約在16。」

此外，企業持續積極執行庫藏股計畫，是另一股可期待的順風。2026年迄今，已批准的股票回購計畫總額超過9,250億美元，是「歷年此時所見最強的步調」。他指出，今年來，企業買回的股票中，金融股與科技股占比達57%。

美股

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