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面臨通膨壓力 英國央行利率維持3.75%不變

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
英國中央銀行「英格蘭銀行」（BoE）今天宣布，基準利率維持在3.75%不變。圖／歐新社
英國中央銀行「英格蘭銀行」（BoE）今天宣布，基準利率維持在3.75%不變。圖／歐新社

英國中央銀行「英格蘭銀行」（BoE）今天宣布，基準利率維持在3.75%不變，儘管美伊戰爭導致能源價格上揚、通膨壓力升高，該行仍選擇按兵不動。

法新社報導，英格蘭銀行總裁貝里（AndrewBailey）在上述決定公布後表示：「油價近日下跌，這是令人振奮的消息。」

貝里指出：「但油價仍比戰爭爆發前高。無論情勢未來如何發展，過去4個月能源價格上漲，已使部分通膨壓力開始浮現。」

英國昨天公布的官方資料顯示，5月通膨年增率維持2.8%，遠高於英格蘭銀行設定的2%目標。

英格蘭銀行今天發布聲明表示：「我們的職責是確保當前較高的通膨率不會持續，也不會對經濟造成長期影響。」

英格蘭銀行貨幣政策委員會有兩名成員投票支持立即升息1碼，將利率提高至4.0%。

不過會議記錄顯示，貝里及其他6名成員則主張維持利率不變。

另一方面，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）昨天也維持利率不變，但暗示今年稍後可能升息。

日本中央銀行「日本銀行」本月16日將利率調升至31年來新高，以對抗中東戰爭推升的通膨。歐洲中央銀行（ECB）上週則自2023年來首度上調基準利率。

英國

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