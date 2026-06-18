日本食品消費稅擬降至1% 高市早苗拚2027年4月起實施

日本首相高市早苗針對調降國內食品飲料消費稅一事表示，計劃在2027年4月起將稅率從現行的8%調降至1%，還強調希望能確保調降稅率之即時性和充足性。

共同社報導，高市早苗昨天在法國召開七大工業國集團（G7）峰會的會後記者會指出，日本政府目前正根據「社會保障國民會議」主席方案進行協調。

報導分析，這項降稅規劃是為了再次展現出，高市早苗實現今年2月眾議院選舉減稅政見之決心，並形同認可了政府內部此前呼聲最高的「1%方案」。

高市早苗同時提到，將密切關注「社會保障國民會議」協商進展，且強調「希望能確保調降稅率的即時性與充足性」。

日本跨黨派「社會保障國民會議」討論食品飲料消費稅調降問題，擔任國民會議工作會議主席的自民黨稅制調查會長小野寺五典已於昨天提出一項方案，計劃在2027年4月起的兩年內，將稅率從8%調降至1%。

該方案提出，將以相當於消費稅1%的稅收，每年約6000億日圓（約新台幣1180億元）作為財源，預計於2027年秋季左右推出「與所得掛鉤的精準補貼措施」，並將此政策解釋為消費稅「形同歸零」。

自民黨與日本維新會在眾議院選舉時，曾主張將食品飲料消費稅率歸零兩年。報導認為，這次提出「形同歸零」，顯然是考量與當時政見的一致性而做出調整。

然而「產經新聞」報導，日本在野黨對此方案表達反彈，國民民主黨稅調會長古川元久批評：「這是過去在實務小組會議上從未討論過的內容。」

儘管日本政府目標是預計在今年秋天召開的臨時國會上通過相關法案，但報導寫道，稅率調降至1%後，全面更新收銀機系統大約還需要半年準備時間。

若執政黨與在野黨能達成共識並敲定制度細節，即便在法案正式通過前，也能先行展開收銀機系統的更新準備。

小野寺五典強調說：「如果等到法案通過才動手，絕對趕不上明年4月的上路時程，這需要各黨派通力合作。」

報導也點出，自民黨內部至今仍有雜音。由於自民黨在今年2月眾議院大選政見中高喊「食品飲料消費稅歸零」，部分中生代議員便主張「應按照政見直接實現0%」。

此外，黨內也有對調降消費稅本身持否定態度的聲音，因此後續意見整合能否順利推進，目前仍難以預料。