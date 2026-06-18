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SpaceX怎變成兆美元級「迷因股」？外媒籲小心謹慎的散戶避開為妙

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
在人工智慧（AI）進入代理AI時代，迷因股已變種成「兆美元級」巨獸，例如全球首富馬斯克甫上市的火箭公司SpaceX。路透
在人工智慧（AI）進入代理AI時代，迷因股已變種成「兆美元級」巨獸，例如全球首富馬斯克甫上市的火箭公司SpaceX。路透

還記得新冠疫情期間橫掃美國股市的「迷因股」狂熱嗎？當時多家知名避險基金慘遭軋空而倒閉。但在人工智慧（AI）進入代理AI時代，迷因股已變種成「兆美元級」巨獸，不再是遊戲驛站（GameStop）、AMC電影院這種財務困頓的小公司，光憑規模就足以扭曲、壓垮整個股市。

新品種「迷因股」出列：SpaceX、三星、海力士

彭博資訊報導，最著名的這種新品種巨型迷因股包括甫上市的SpaceX，以及南韓記憶體晶片巨人三星電子和SK海力士。這些公司注定成為迷因股，因為傳統估值法對這些巨型股不再適用。現在談SpaceX的獲利軌道毫無意義，因為粉絲們願意為「馬斯克溢價」埋單，相信這位億萬富豪總有辦法實現壯麗的夢想，讓他們像特斯拉（Tesla）早期支持者那樣獲利匪淺。

記憶體晶片大廠三星和SK海力士同樣也難以評價。兩家公司都從事景氣波動劇烈的產業，商業周期說變就變，最短可能僅持續兩、三年。因此，市場對景氣周期的長度和強度一旦起了微妙的變化，就可能觸動行情變盤。例如，三星2023年初本益比約預期盈餘的26倍，短短一年半後猛摔到區區8倍。

「伽瑪擠壓」導致股價一飛沖天

缺乏公允價值作為錨定物，市場行情就受機械式交易主導。新的熱門字眼是「伽瑪擠壓」（gamma squeeze），用來描述選擇權市場湧現大量多單導致標的股股價狂漲的現象。一旦賣出買權（call），造市者必須買標的股來作避險，因而推升該股股價。

與SpaceX連結的合約本周二正式推出，將近100萬口買權成交，其中大部分成交量集中在周四到期的合約。這或許說明為什麼，SpaceX市值一舉超越亞馬遜。彭博數據顯示，這家火箭公司股票自由流通比率僅7.5%，遠低於亞馬遜的91.8%。

在南韓，交易員也忙著作避險。近幾周來，流通在外的三星和海力士股票買權總數已飛升，一部分是因為單一股票槓桿型ETF的推出，而這些ETF必須天天用衍生性商品進行再平衡。據估計，這些活動占海力士股票交易量六、七成。

但這些「兆級迷因股」也可能在市場掀起驚濤駭浪。隨著衍生性商品交易席捲南韓，Kospi股價指數的波動率已竄升。更多部位被迫清算，顯示操作較不老練的投資人可能陷入自己不懂的高風險輪盤賭局。至於馬斯克的死忠粉絲，若要用自己有限的資金，支持這個商業帝國築夢外太空所需的天文數字資本支出，只能自求多福。

狂熱將感染整個市場 散戶避之為宜

所以，該如何看待這波新的迷因股狂熱？作為一種資產類別，這種狂熱將傳染整個新興市場，因為這兩家南韓記憶晶片公司在MSCI標竿指數的占比約15%。SpaceX則可望在7月初納入那斯達克100指數。

在市場籠罩一片迷因股狂熱的氛圍下，投資人可選擇抗拒快速致富的誘惑，遠遠避開，以免自己變成接收燙手山芋的最後一個傻瓜。但同時，也不要螳臂擋車，站在疾馳的流動性列車前方。就連電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）也坦承尚未持有放空SpaceX部位，理由是用來做空這檔股票的選擇權價格太高昂。

畢竟，這一波新迷因股交易熱潮，有強大的華爾街機器在背後推波助瀾。這些華爾街公司賭上自己的信譽，為SpaceX無視地心引力的估值背書。協助承銷股票的摩根士丹利預期，到2040年，SpaceX的營收上看3.4兆美元。同時，半導體產業分析師紛紛為AI驅動的「超級周期」搖旗吶喊。這些樂觀訊息大放送，讓散戶投資人以為買進SpaceX這類股票是穩操勝券的交易。這種市場氛圍，堪稱2021年遊戲驛站引爆迷因股狂熱以來僅見。

投資人也許不相信SpaceX有朝一日能在太空建AI資料中心，或記憶體晶片將一直供不應求到2030年底。但現在就可確定一件事：「兆美元級」的迷因股狂熱正如火如荼進行中。

SpaceX 美股

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