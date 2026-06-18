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美國例外論再發功 美元多頭部位登一年多新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球投資人回頭做多美元，押注AI熱潮將讓美國今年經濟表現優於其他國家。路透
全球投資人回頭做多美元，押注AI熱潮將讓美國今年經濟表現優於其他國家。路透

全球投資人回頭做多美元，押注AI熱潮將讓美國今年的經濟表現優於其他國家，迫使聯準會Fed）把利率維持在高檔。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，期貨市場的美元多頭部位，上周升至一年多新高，增幅更寫2018年來之最。摩根大通分析師歸因於投資人再次相信「美國例外論」。

SpaceX轟動上市以及AI熱潮，讓美股氣勢如虹，吸引眾人重回美元。此外，投資人對美國經濟的看法，也與年初徹底不同，強化了美元的多頭氣勢。期貨交易者1月賭注，通膨升溫與就業市場冷卻下，Fed今年將被迫降息兩到三次。

然而，勞動市場轉趨疲弱的預測並未成真，美國5月新增17.2萬份工作，為華爾街預期的兩倍以上。而且通膨走高，不只由於荷莫茲海峽封閉、推升油價。剔除能源和糧食價格的核心通膨，5月攀升2.9%、增幅高於4月的2.8%。有鑑於此，儘管美伊簽署停火協議，交易者仍估計Fed恐須升息。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員預估9月升息機率達49.5%，並預期從9月到今年底，利率將按兵不動。

伊朗戰爭以來，美元相對於一籃子貨幣升值2%以上，主要是投資人認為，相較於歐洲和亞洲，美國經濟更能挺過能源價格飆漲。中東衝突落幕的展望，僅讓美元略為走貶，反映市場聚焦於美國經濟力道。渣打G10外匯研究的全球主管英格蘭德說：「美元的正面敘事超越伊朗戰爭，美國經濟表現良好，對勞動市場的恐懼過於誇大」。

聯準會 Fed

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