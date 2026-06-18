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美伊簽署協議帶動油價走低 日韓股齊創新高
美國總統川普與伊朗總統簽署協議，同意結束戰爭並重新開放荷莫茲海峽，帶動油價持續下跌，亞洲股市主要指數今天收盤漲跌互見，其中日經指數與韓國Kospi雙雙創新高。
法新社報導，居中斡旋的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在社群平台X表示：「作為第一步，伊朗將立即重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），美國也將立刻解除海上封鎖。」
根據協議，美國將立即豁免石油制裁並協助設立3000億美元重建基金；伊朗則同意在進行長期協議談判期間稀釋濃縮鈾。
原油價格今天下跌逾3%，延續週末傳出相關消息以來的跌勢。自上週市場開始盛傳美伊將簽署協議以來，全球兩大原油期貨合約西德州中級原油（WTI）和布倫特原油（Brent）價格累計跌幅均超過15%。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「簽署諒解備忘錄（MOU）和更快重啟荷莫茲海峽，有助消除原油市場部分恐慌溢價。」
受人工智慧（AI）熱潮帶動，三星電子（SamsungElectronics）與SK海力士（SK hynix）持續勁揚，韓國綜合股價指數（Kospi）收盤上漲逾2%，史上首度突破9000點大關；日股基準日經指數收盤上漲1.65%，首度站上71000點。
至於其他亞股，新加坡、台北、孟買與馬尼拉股市同步上揚；香港、上海、雪梨、威靈頓、曼谷和雅加達股市收跌。
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