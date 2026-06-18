美伊簽協議重啟荷莫茲海峽 國際油價重挫逾3%

七大工業國（G7）領導人周三在法國峰會上發表宣言，承諾大幅削減對單一境外供應商的依賴，目標是到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下。此舉被認為是針對中國在全球稀土和永磁體市場的主導地位。而據英媒報導，業界普遍質疑由美方主導通過監管價格提升關鍵礦產產能計畫難讓西方擺脫對中國關鍵礦產依賴。

2026-06-18 14:30