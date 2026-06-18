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美伊簽協議重啟荷莫茲海峽 國際油價重挫逾3%

中央社／ 東京18日綜合外電報導
美國總統川普與伊朗總統簽署協議，同意結束雙方戰爭並重啟荷莫茲海峽後，國際油價今天暴跌逾3%。圖／路透社
美國總統川普與伊朗總統簽署協議，同意結束雙方戰爭並重啟荷莫茲海峽後，國際油價今天暴跌逾3%。圖／路透社

美國總統川普（Donald Trump）與伊朗總統簽署協議，同意結束雙方戰爭並重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，國際油價今天暴跌逾3%。

法新社報導，截至格林威治標準時間6時25分（台灣時間下午2時25分）左右，美國主要原油期貨合約西德州中級原油（WTI）下挫3.4%，每桶報74.18美元。

國際基準布倫特北海原油（Brent North Sea）下跌3.02%，來到每桶77.15美元。

荷莫茲海峽 油價 伊朗 美國 原油 川普

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