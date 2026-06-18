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美半導體股助攻日韓股市齊揚 日經首站71000點
在美國半導體類股走揚激勵下，日股今天延續漲勢，日經225指數收盤首度站上71000點、再創歷史新高，韓國綜合股價指數（Kospi）也收漲逾2%。
日股基準日經指數收盤上漲1151.24點，或1.65%，收在71053.49點。
東證股價指數收盤上漲54.95點，或1.37%，收在4068.18點。
受科技股漲勢帶動，韓國綜合股價指數今天收盤上揚199.60點或2.25%，收在9063.84點。
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