科技巨頭押寶碳移除 Frontier聯盟加碼注資

一個由多個科技大廠支持、專注於碳移除技術的產業聯盟Frontier，今天宣布將追加9.15億美元資金，並取得人工智慧（AI）公司 Anthropic新加盟，加大工程化碳移除的力道。

路透社報導，Frontier聯盟是2022年由線上支付大廠Stripe和谷歌（Google）等企業共同發起，盼透過「預先承諾購買碳移除/抵換額度」方式，降低發展減碳專案風險並加速市場成長，進而協助碳移除技術擴大規模。隨這次新資金挹注，Frontier累計承諾投入金額已達超過18億美元。

這筆新資金將重點資助4大碳移除核心技術，包括海洋鹼度提升、生質碳移除（造林、生物炭等）、強化岩石風化以及直接空氣捕捉（DAC）。Frontier表示，儘管這些技術各自面臨不同成本與技術風險，但合計有清除達每年數十億噸碳排規模的潛力。

Frontier計劃透過長達8至10年、合約期最長延伸至2040年的包銷合約（offtake contracts），精準扶植10到15項重點項目。不過Frontier並未透露各家參與公司具體的出資比例。

華爾街日報指出，Frontier在2022年首次推出相關機制，提供新創公司初期資金來開發技術，待日後產出碳移除額度後，再讓企業用來抵銷自身的碳排。

之後市場也迎來爆炸式增長。根據碳移除追蹤資料庫CDR.fyi的數據，到目前已有4900萬個碳移除額度售予企業，總價值高達約120億美元，就在4年前這個市場的規模還只有區區數億美元。

但這種成長很大程度仰賴科技巨頭對碳移除技術大力押寶。其中微軟（Microsoft）是目前全球最大買家，計買下約3700萬個額度，佔所有「工程化碳移除」（用工業化技術或工程手段自大氣移除溫室氣體）量的75%。每一個額度代表移除1公噸的二氧化碳。

然而，過度依賴微軟也讓整個市場的根基不夠穩定。今年，微軟已通知部分合作的新創公司他們將暫停後續的額度採購。微軟表示，先前「大買」可能已足夠達成公司既定的減排目標。