快訊

傘拿出來！雨勢升級雨區擴大 11縣市豪大雨特報一路炸到晚上

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

聽新聞
0:00 / 0:00

和平協議無助燃油短缺現實！船舶四處找油 航運亂局恐持續數月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中東戰事衝擊燃油供應，全球航運業面臨成本與補給壓力。示意圖。歐新社
中東戰事衝擊燃油供應，全球航運業面臨成本與補給壓力。示意圖。歐新社

美國與伊朗達成和平協議後，全球航運業仍未恢復正常。受中東戰事衝擊的燃料供應鏈尚未修復，部分船舶加油等待時間從原本兩三天延長至近兩周，富查伊拉船用燃油價格本月初更飆上每噸1,495美元的歷史新高，較新加坡高出714美元。

根據航運業者說法，船隻不僅被迫等待數日才能補給燃油，還得繞行數百海里前往其他港口加油。有些甚至因燃油品質不佳而必須卸油後重新補給。即使戰火告一段落，供應鏈重建加上船舶重新調度仍需時間，亂局可能持續數月

全球大型散裝航運公司Diana Shipping執行長Semiramis Paliou表示，近幾周至少兩度將原本計畫在日本補給燃料的船隻改派至南韓加油，因為部分港口無法提供客戶所需數量的燃油。

DryDel Shipping執行長Costas Delaportas表示，船舶在新加坡與富查伊拉等主要加油港等待補給的時間，已從過去兩三天延長至10至12天。由於無法確定原定港口有足夠燃油供應，該公司部分船舶甚至被迫捨近求遠，改道前往新加坡加油。

除了燃料之外，潤滑油供應也開始吃緊。Delaportas表示，部分船舶目前只能取得原訂數量約六成的潤滑油。

這場危機凸顯美國與以色列對伊朗軍事行動造成的後續衝擊。其中受衝擊最大的船舶加油中心之一，就是位於荷莫茲海峽出口附近的富查伊拉。該港原本是全球第三大船舶加油港，但價格評估機構Argus指出，戰事導致原料進口受阻，加上科威特Al-Zour煉油廠供應減少，使當地低硫燃油供應大幅縮水。

供應緊張推升燃油價格。即使美伊達成協議後價格略有回落，新加坡燃油價格仍較去年同期高出逾四成。

Paliou表示，高價與短缺也帶來品質問題，公司近期多次收到品質不佳的燃油。由於劣質燃油可能損害船舶引擎，船員必須先進行檢測，若品質不符標準，還得在最近港口卸油並重新補給。

Delaportas則透露，DryDel旗下船舶近幾周已「非常頻繁」進行這類退油作業。

航運 中東 伊朗

延伸閱讀

新加坡經濟成長預測微降至3.5% 中東局勢為隱憂

荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%

整理包／四QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常

荷莫茲海峽解封倒數 船舶量月內可望恢復5成

相關新聞

一家5口玩遍歐美只花14萬！她揭省錢環遊世界祕訣：換到百萬回饋

想低成本環遊世界，善用信用卡點數或許是一種方法。美國旅遊點數專家史黛西．羅伯茲（Stacy Roberts）表示，她與丈夫透過申辦信用卡、累積首刷禮及旅遊回饋，去年帶著3名子女前往西班牙、丹麥、奧地利、義大利、美國加州、猶他州及夏威夷等地，原本價值約8.3萬美元（約新台幣268萬元）的旅程，實際支出僅約4300美元（約新台幣13.9萬元）。

削減關鍵礦產依賴！G7宣言劍指中國 美主導價格監管惹質疑

七大工業國（G7）領導人周三在法國峰會上發表宣言，承諾大幅削減對單一境外供應商的依賴，目標是到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下。此舉被認為是針對中國在全球稀土和永磁體市場的主導地位。而據英媒報導，業界普遍質疑由美方主導通過監管價格提升關鍵礦產產能計畫難讓西方擺脫對中國關鍵礦產依賴。

掌握星艦發射中止權限？SpaceX華裔女工程師闢謠

6月12日，馬斯克創立的太空探索科技公司SpaceX在納斯達克上市，網上掀起熱議。這一次，聚光燈落在一名華裔女工程師身上，有人稱她年僅27歲，擁有工程碩士學位；有人說她掌握著足以決定「星艦」命運的「發射中止權限」；還有人計算稱，隨著這場史上規模最大的首次公開募股解鎖其SpaceX股權，她一夜之間躋身千萬富翁之列。近日，事件的主角本人站了出來，澄清事實。

和平協議無助燃油短缺現實！船舶四處找油 航運亂局恐持續數月

美國與伊朗達成和平協議後，全球航運業仍未恢復正常。受中東戰事衝擊的燃料供應鏈尚未修復，部分船舶加油等待時間從原本兩三天延長至近兩周，富查伊拉船用燃油價格本月初更飆上每噸1,495美元的歷史新高，較新加坡高出714美元。

邁威爾深化台積電合作 鎖定A14製程搶攻AI資料中心

邁威爾（Marvell）看好AI資料中心高速傳輸需求，據報導正進一步深化和台積電（2330）合作，不僅已採用3奈米和2奈米製程，也開始洽談下一代產品導入A14製程，並以預付10億美元、提供五年需求預測等方式，提前鎖定先進製程產能。

川普再批台灣等國家偷走美國晶片廠 稱蘋果同意和英特爾合作生產晶片

美國總統川普18日在社群媒體發文，再度批評台灣和其他國家竊取美國的晶片工廠，並表示蘋果公司（Apple）已同意和英特爾（Intel）在美國設計與生產其晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。