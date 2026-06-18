邁威爾深化台積電合作 鎖定A14製程搶攻AI資料中心

邁威爾（Marvell）看好AI資料中心高速傳輸需求，據報導正進一步深化和台積電（2330）合作，不僅已採用3奈米和2奈米製程，也開始洽談下一代產品導入A14製程，並以預付10億美元、提供五年需求預測等方式，提前鎖定先進製程產能。

據日經新聞報導，邁威爾看好AI資料中心高速傳輸需求，正加深和台積電合作，已洽談在下一代產品採用A14製程。A14即1.4奈米，預定2028年量產。

邁威爾總裁暨營運長庫普曼斯（Chris Koopmans）接受日經新聞訪問時說，若台積電持續擁有全球最佳技術，邁威爾就會選擇台積電。

邁威爾已率先以台積電3奈米製程生產1.6Tbps互連晶片平台的數位訊號處理器（DSP），也是首家採用2奈米製程開發DSP和資料中心互連模組的業者。

邁威爾過去曾委託三星和格芯（GlobalFoundries）等多家晶圓廠生產，後來為加快資料中心事業轉型，改把先進製程訂單集中交給台積電，並略過7奈米，從16奈米直接躍進5奈米。

庫普曼斯說，採用更先進製程主要是為了降低功耗。邁威爾也向供應商提供五年需求預測，並預付10億美元，提前鎖定未來產能。