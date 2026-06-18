Bernstein高喊AI代理帶動「CPU復興」 調高超微、安謀目標價

研究業者Bernstein看好人工智慧（AI）資料中心以中央處理器（CPU）處理工作負載的需求提高，17日上調超微（AMD）、安謀（Arm）及英特爾股價的目標價，形容為「CPU復興」，激勵晶片類股18日走揚，在聯準會（Fed）放鷹拖累美股主要指數下跌之際，表現搶眼。

分析師團隊指出，「AI典範從1.0（聊天機器人）轉向2.0（代理），大幅擴增伺服器CPU的需求」，「涉及龐大自主任務協調與執行的代理AI，提高了CPU相對於繪圖處理器（GPU）的工作量」，CPU與GPU的搭配比率已從1比4、或1比8，提高到1比1，CPU數量甚至可能還更多。

Bernstein提高基本情境下的伺服器CPU市場規模預測約63%，預估到2030年時將增至2,230億美元，比今年推估的370億美元規模擴增五倍。這個預測是假設到2030年時的AI資料中心資本支出為3.5兆美元，推論的CPU與GPU搭配比率為1比1。

Bernstein說，先前預測的1,370億美元伺服器CPU市場規模（假設AI資本支出3兆美元、CPU與GPU比率是1比2），現在已是不利情境的估算，上行情境的市場規模預測為3,300億美元（假設AI資本支出4兆美元、CPU與GPU比率是1.5比1）。

Bernstein因而調高超微、安謀及英特爾股價目標價，激勵超微股價17日上漲1%，安謀大漲5.7%，英特爾也揚升3.5%。

超微目標價獲調高到600美元，高於之前的525美元，評級維持為「優於大盤」或「買進」。Bernstein也把安謀的目標價從300美元大幅提高到500美元，維持「優於大盤」評級，也上調持有安謀多數股權的軟銀（SoftBank）目標價，從8,200日圓提高到11,200日圓，重申評級為買進。

Bernstein指出，安謀架構晶片以能耗優勢，適合代理AI工作負載，因而成為代理AI時代的結構受惠者，而且安謀也正從單純的矽智財供應商轉型為CPU解決方案供應商，力拚在2030年之前奪得150億美元的營收，但隨著Bernstein上調CPU市場規模預估，現在預測屆時安謀營收將達220億美元。

英特爾目標價也獲提高到100美元，高於先前的65美元，維持投資評級為「符合市場表現」或「中立」。Bernstein也調高中國大陸CPU設計業者海光信息的股價目標價到人民幣450元，高於先前的人民幣280元。

此外，美光（Micron）也獲兩家業者調高目標價，德意志銀行從1,000美元一口氣提高到1,500美元，維持買進評級，分析師威瑟絲（Melissa Weathers）認為美光受惠於AI帶動的DRAM需求與價格助力。

花旗（Citi）分析師馬里克（Atif Malik）也上調美光目標價到1,200美元，高於先前的840美元，也維持買進評級。美光股價17日攀漲2.2%。

晶片股17日廣泛上揚，費城半導體指數收盤上漲1.4%，一反16日重挫5.7%的頹勢。