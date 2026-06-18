iPhone 9月漲定了？外媒推算18 Pro入門款恐直逼4.5萬元

全球記憶體晶片短缺正逐漸衝擊iPhone。蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時坦言，面對持續攀升的晶片價格，蘋果也無法置身事外。被問及哪些產品將漲價，以及何時調漲時，他表示：「我們仍在評估當中。」

新一代iPhone及其他裝置預計將於9月亮相，屆時是否調漲售價可望更加明朗。在此之前，華爾街日報以備受期待但尚未發表的iPhone 18 Pro為例，根據當前記憶體與儲存晶片價格漲幅，以及研究機構TechInsights的預測推算，入門款可能漲價200美元以上。

AI熱潮帶動DRAM與NAND Flash等記憶體晶片需求激增，資料中心願意付更高價格搶購，也促使供應商將產能轉向企業級產品，進一步擠壓消費電子產品供應。TechInsights記憶體市場主管霍華德估計，相關元件價格今年秋季將較去年增加至約4倍。其中，iPhone使用的12GB DRAM成本可能從39美元升至145美元，256GB NAND Flash儲存晶片成本則可能從13美元漲至51美元。

TechInsights無線元件研究主管林韋恩（Wayne Lam）估計，除DRAM與儲存晶片外，iPhone 17 Pro其他零組件及製造成本約為530美元。若將記憶體與儲存成本納入計算，iPhone 17 Pro入門款總成本約為582美元，而iPhone 18 Pro入門款成本則可能增至726美元，增幅約25%。

雖然蘋果並未公布個別產品的毛利率，但TechInsights研究顯示，售價1099美元的iPhone 17 Pro毛利率約為47%。若希望iPhone 18 Pro維持相同毛利率，依照推估成本計算，售價將需提高至1371美元。不過，考量蘋果通常採用整數化定價策略，入門款價格更可能訂在1299美元（台幣約41007元），毛利率約為44%。

供應鏈分析師郭明錤指出，上述計算尚未納入新相機系統可能帶來的額外成本，其鏡頭模組成本可能較前代增加約50%。若一併計入，按照相同推算方式，iPhone 18 Pro入門價格可能達1399美元（台幣約44537元），甚至更高。