一家5口玩遍歐美只花14萬！她揭省錢環遊世界祕訣：換到百萬回饋

想低成本環遊世界，善用信用卡點數或許是一種方法。美國旅遊點數專家史黛西．羅伯茲（Stacy Roberts）表示，她與丈夫透過申辦信用卡、累積首刷禮及旅遊回饋，去年帶著3名子女前往西班牙、丹麥、奧地利、義大利、美國加州、猶他州及夏威夷等地，原本價值約8.3萬美元（約新台幣268萬元）的旅程，實際支出僅約4300美元（約新台幣13.9萬元）。

根據英國「衛報」報導，羅伯茲在社群平台擁有約32.1萬名追蹤者，她經常形容自己的家庭相當「富有」，但指的是擁有大量信用卡點數。她透露，自己和丈夫過去4年幾乎每個月都會申辦一張新信用卡，每年合計申辦約12張，藉此累積至少100萬點。不過，她也強調，這套方法只適合能按時全額繳清帳單、不會因信用額度增加而過度消費的人。

羅伯茲指出，她持有信用卡25年來，從未使用循環信用，所有卡片都設定自動扣款，平時也只集中刷一張卡，最多隨身攜帶3張，以因應餐飲等不同消費類別的回饋。她目前持有16張信用卡，信用評分達832分，屬於極佳等級。

她表示，信用卡點數的價值通常不高，但若妥善兌換商務艙機票或高價飯店，便能大幅提高效益。她曾使用點數，帶女兒搭乘商務艙往返日本，兩張機票價值至少3萬美元（約新台幣94.7萬元）；也曾兌換每晚房價高達3000美元（約新台幣9.5萬元）的飯店。為了降低旅行成本，她會避開旺季、選擇最後一刻訂票，有時也會讓孩子請假一、兩天，以搭乘價格較低的航班。

至於如何達到新卡的消費門檻，羅伯茲強調，不應為了賺點數刻意增加不必要的支出。她通常把原本就必須支付的費用，例如房屋修繕、汽車維修、牙科治療及稅款，集中刷在新卡上，以取得首刷禮。

羅伯茲坦言，使用信用卡可能使部分消費者更容易花錢，但她始終遵守「沒有錢就不消費」的原則。想買非必要物品時，她會先列入清單，等待兩週後再確認是否仍有購買需求。她認為，自己的家庭並非花得更多，而是將原本就要支付的費用，轉換成更有價值的旅遊回饋。

除了個人信用卡，她也會申辦商務信用卡。羅伯茲說，銀行通常會限制個人信用卡的申辦頻率，因此她建議個人卡申請間隔約90天，並在兩張個人卡之間穿插申辦商務卡，以持續累積點數，同時降低對個人信用紀錄的影響。

對於取得首刷禮後是否停卡，羅伯茲表示，沒有長期價值的商務卡通常會在持有滿一年後停用；若卡片提供的免費住宿或其他福利，高於年費成本，她便會繼續保留。個人信用卡則會盡量避免直接停卡，因為可能影響信用評分及信用歷史長度，必要時會改為免年費卡。

她透露，家庭去年支付的信用卡年費接近3000美元，但許多卡片並不收年費。她也從未遇過「沒有新卡可辦」的情況，因為銀行持續推出新產品。不過，她坦言自己一年旅行11次的做法較為極端，一般人即使一年只申辦3張信用卡，也可能利用點數安排1至3次旅行，或支付一次家庭前往迪士尼樂園的主要費用。

羅伯茲提醒，若目標是旅行，應優先選擇提供航空哩程、飯店點數或可轉換旅遊回饋的信用卡，而非只提供商店折扣的信用卡。她自己從不申辦商店信用卡，認為旅遊點數的潛在價值，通常高於單次購物折扣。

哩程信用卡並非人人適合。若每年刷卡金額偏低，累積哩程的速度可能太慢，甚至還沒換到機票，哩程就已經過期。一般而言，年刷卡額未達新台幣40萬至50萬元的低消費族群，選擇現金回饋卡可能更實際。

此外，哩程兌換需要花時間研究航空公司的兌換規則、淡旺季標準及機位狀況，有時還得候補或搶票。若平時工作忙碌、不想研究複雜規則，或主要搭乘廉價航空及亞洲短程航線，哩程能發揮的價值通常有限，直接折抵帳單的現金回饋反而更方便。

航空哩程通常也有使用期限，航空公司還可能調高兌換門檻，使原本累積的哩程貶值。因此，無法接受哩程過期或兌換規則變動風險的人，也較不適合申辦哩程卡。