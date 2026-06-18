iPhone 18 Pro可能漲到4.1萬元！成本暴增25%是關鍵

受AI熱潮帶動DRAM與NAND Flash儲存晶片價格飆漲影響，蘋果公司（Apple）即將於今年秋季發表的iPhone 18 Pro，售價恐大幅調漲。

蘋果執行長庫克受訪表示，面對飆升的晶片價格，蘋果也無法全身而退。至於哪些產品將漲價、何時調整價格，他表示仍在研究中。

研究機構TechInsights估算，若蘋果維持目前的獲利水準，尚未發布的iPhone 18 Pro，起售價可能調高至1,299美元（約新台幣4.1萬元），甚至上看1,399美元，比現行iPhone 17 Pro的1,099美元貴200美元以上。

TechInsights預估，蘋果今秋採購12GB DRAM的成本將從上一代約39美元升至145美元；256GB NAND快閃記憶體成本也將由13美元增至51美元，兩項零組件成本合計增加逾140美元。

若加上其他零組件與組裝成本，iPhone 18 Pro的生產成本將由目前約582美元升至726美元，增幅約25%。若維持與現行機種相近毛利率，理論售價需達1,371美元，但考量蘋果一貫的定價策略，1,299美元被視為較可能的起售價。

這項估算尚未納入相機系統成本。新一代相機系統成本據傳可能較前代高出約50%，如果傳言為真，iPhone 18 Pro售價可能進一步提高至1,399美元以上。