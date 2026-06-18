聯準會預測升息 川普：難以置信但信任華許

美國聯準會今天宣布維持利率不變，但預測年底前可能升息1次以抑制通膨，美國總統川普對此稱「難以置信」，但對他親自提名的新任聯準會主席華許表達充分信任。

綜合法新社與路透社報導，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）是由川普親自提名，並在上任後首次利率決策會議中決定維持利率不變，但同時公布預測報告指出，近半數聯準會官員認為今年底前有必要升息一次。

前任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）過去曾因不肯降息，屢屢遭川普批評為「蠢貨」、「笨蛋」等諸多難聽綽號。川普一再主張央行應降息，以振興房市、刺激經濟並減輕政府舉債成本。

不過，川普在法國被記者問及對利率不變的看法時，卻絲毫沒有這類批評，甚至表示：「沒關係，隨便啦。」

當被問及升息的可能性時，川普說：「這只會讓國家經濟持續低迷，這太不尋常了…但我們那邊（聯準會）現在有個很棒的人，所以我會遵循他的意願。」

華許在決策會後記者會上，拒絕對於未來利率走向發表評論，也拒絕透露接掌聯準會以來，是否曾與川普交談，僅表示已與財政部長貝森特（Scott Bessent）會面數次。

華許說，「關於總統的部分，我無可奉告。至於財政部長，他一直都有公布我們共進早餐的照片，所以…我想我無法否認」，畢竟財政部每週和聯準會主席會面已是多年慣例。