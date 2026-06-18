聯準會利率不變卻放鷹 一文看懂華許首秀5大要點

聯邦準備理事會（Fed）及主席華許今天對利率決策緊跟既定腳本，投票決定維持基準利率不變，但同時拋出數項出乎意料的訊息，使市場對未來政策走向摸不著頭緒。

市場顯然不埋單，在會議結束以及華許（KevinWarsh召開記者會時，美股各大股指應聲重挫。

美國財經媒體CNBC整理出這次會議的5大重點：

● 利率按兵不動，但鷹派已蠢蠢欲動

這次將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%到3.75%的決議，顯然沒有遭到任何反對。然而，反映未來利率預期的「點陣圖」卻顯示，決策官員傾向在今年稍晚升息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）內部出現9比9的拉鋸戰：一派預期利率維持不變或降息一次，另一派則預期至少會升息一次。點陣圖的中位數預測，將升息1碼（0.25 個百分點）。

● 點陣圖之謎揭曉

在會議召開之前，市場便議論紛紛，猜測華許這次不會提交自己的利率預測點陣圖，而他隨後也證實確實沒有提交。華許過去就曾對這類「前瞻性指引」（forward guidance）表達保留態度，認為這會限制未來政策調整的彈性。

華許表示：「提交這些預測一直是本委員會委員的慣例，我也鼓勵同僚繼續這麼做。然而，基於我對經濟預測摘要（SEP）長期以來的看法，至少就目前的架構而言，我選擇不提供我個人的任何預測。」

● 透過工作小組推動改革

華許一直承諾將對聯準會進行改革，而他推動變革的第一步，就是宣布成立5個工作小組。這些小組將分別針對政策溝通、聯準會的資產負債表、所依賴的數據來源、生產力與就業情況、人工智慧（AI）等變革性科技的影響，以及聯準會對抗通膨的方法進行研究。

● 對抗通膨立場強硬

在會議中，華許在多達十幾次談話中反覆使用「物價穩定」一詞。對於一位過去經常主張降息的主席而言，他此次對通膨展現出意外偏鷹派的論調，強調他與委員會對壓制通膨擁有「明確且一致」的決心。

市場對此做出反應，對政策高度敏感的2年期美國公債殖利率大幅上升14.4個基點。

● 言以簡為貴，貨幣政策亦然

華許也承諾要改革聯準會的溝通方式，而第一個可見的變化，就是會後聲明大幅精簡。在新任主席上任前，這類聲明通常超過300字，斥著大量制式化措辭，投資人往往必須逐字推敲。而這一次，聲明只有130個字，言簡意賅，幾乎沒有任何含糊空間。