蘋果執行長庫克：記憶晶片缺貨嚴重 產品漲價無可避免

蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時說，記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。蘋果雖一直設法吸收成本、避免轉嫁消費者，但目前情況已難以維持。

庫克接受專訪的報導發布後，蘋果周三盤後股價小漲0.5%。

「漲價不可避免，」庫克受訪說：「我們盡力吸收轉嫁給我們的龐大成本增幅，設法讓客戶免受漲價衝擊，但情況已難以為繼。」

庫克未透露漲價時間、幅度或受影響產品。外界預料，Mac和iPad可能率先調漲，9月推出的iPhone 18系列也可能受到影響。TechInsights估計，蘋果若要維持利潤率，新款iPhone Pro售價可能增加約270美元。

Google、微軟、Meta和亞馬遜大舉擴建AI資料中心，推升DRAM和NAND需求，兩者價格自去年以來已漲至四倍。庫克說，過去六個月原物料價格波動之劇烈，是他40多年職涯從未見過的「百年洪水」。

蘋果準備動用現金，協助擴充記憶體供應，但不會自行興建晶片廠。庫克告訴華爾街日報：「我們不可能什麼都做，也知道自己擅長什麼。」