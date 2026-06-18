快訊

MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝

「死亡筆記本」爆核二廠集體收賄 前廠長與現任副廠長遭聲押

世足賽／零封西班牙爆紅獲千萬粉絲 維德角門將之母獲美簽一圓觀賽夢

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果執行長庫克：記憶晶片缺貨嚴重 產品漲價無可避免

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
庫克說，漲價已無可避免。法新社
庫克說，漲價已無可避免。法新社

蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時說，記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。蘋果雖一直設法吸收成本、避免轉嫁消費者，但目前情況已難以維持。

庫克接受專訪的報導發布後，蘋果周三盤後股價小漲0.5%。

「漲價不可避免，」庫克受訪說：「我們盡力吸收轉嫁給我們的龐大成本增幅，設法讓客戶免受漲價衝擊，但情況已難以為繼。」

庫克未透露漲價時間、幅度或受影響產品。外界預料，Mac和iPad可能率先調漲，9月推出的iPhone 18系列也可能受到影響。TechInsights估計，蘋果若要維持利潤率，新款iPhone Pro售價可能增加約270美元。

Google、微軟、Meta和亞馬遜大舉擴建AI資料中心，推升DRAM和NAND需求，兩者價格自去年以來已漲至四倍。庫克說，過去六個月原物料價格波動之劇烈，是他40多年職涯從未見過的「百年洪水」。

蘋果準備動用現金，協助擴充記憶體供應，但不會自行興建晶片廠。庫克告訴華爾街日報：「我們不可能什麼都做，也知道自己擅長什麼。」

蘋果 庫克 iPhone 漲價

延伸閱讀

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

彭博：蘋果明年掀新品潮 AI版AirPods、新折疊機與20周年iPhone齊發

蘋果三重磅新品 帶旺台廠…台積、大立光等打強心針

宏碁陳俊聖：記憶體等零件漲價趨緩 下半年PC市場有三種情境

相關新聞

SK海力士HBM4E也送樣 緊隨三星競逐新一代AI記憶體

南韓晶片製造商SK海力士發布新聞稿說，已向主要客戶交付用於新一代AI的DRAM12層「HBM4E」樣本。

蘋果執行長庫克：記憶晶片缺貨嚴重 產品漲價無可避免

蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時說，記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。蘋果雖一直設法吸收成本、避免轉嫁消費者，但目前情況已難以維持。

印尼高鐵巨虧無關中資或日資 怕是原始定位就錯了

中印合資的雅萬高鐵陷入巨額赤字，許多人直呼「當初用日本新幹線就好了」。但日本媒體潑了一盆冷水，斷言就算換了日本系統，也可能走向失敗命運。夾在中、日兩大鐵路強權之間，東南亞的高鐵夢究竟踩中什麼致命盲點？為何新幹線輸出海外，只有台灣等極少數地方能成功賺錢？訂閱聯合報付費版看完整深度分析。

台積電ADR隨費半漲1.5% 較台北交易溢價14.4%

台積電ADR周三上漲1.5%，隨費城半導體指數上漲，終場收在432.15美元，較台北交易溢價14.4%。

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

蘋果（Apple）執行長庫克接受華爾街日報獨家專訪時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以抵銷記憶體與儲存晶片成本大幅攀升。

華許鷹派首秀震撼市場 美股三大指數盡墨 美債殖利率和美元齊升

美股周三全面收跌，聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）首場記者會強調物價穩定、官員預測今年可能升息，市場解讀為鷹派訊號，升息預期急速升溫，美債下跌，美元上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。