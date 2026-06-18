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台積電ADR隨費半漲1.5% 較台北交易溢價14.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周三上漲1.5%。路透
台積電ADR周三上漲1.5%。路透

台積電ADR周三上漲1.5%，隨費城半導體指數上漲，終場收在432.15美元，較台北交易溢價14.4%。

美股周三全面收跌，聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）首場記者會強調物價穩定、官員預測今年可能升息，市場解讀為鷹派訊號，升息預期急速升溫，美債下跌，美元上漲。

道瓊工業指數在連續兩個交易日創收盤新高後，下跌507.12點，跌幅1%，收在51,492.55點。標普500指數下跌91.25點，跌幅1.2%，收7,420.10點；那斯達克指數下跌354.68點，跌幅1.3%，收26,021.66點。

費城半導體指數逆勢反彈1.4%，收復周二部分跌幅。

台灣加權股價指數周三上漲68.20點，收在45,877.39點。台積電（2330）跌0.6%收在2,385元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,729.11 +1.48 2,385.00 +14.43

日月光 ASX 591.10 +1.63 595.00 -0.66

聯電 UMC 137.42 +0.65 140.00 -1.84

中華電 CHT 143.73 -1.62 145.50 -1.21

台積電ADR 台積電 台北

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