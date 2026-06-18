台積電ADR隨費半漲1.5% 較台北交易溢價14.4%

中印合資的雅萬高鐵陷入巨額赤字，許多人直呼「當初用日本新幹線就好了」。但日本媒體潑了一盆冷水，斷言就算換了日本系統，也可能走向失敗命運。夾在中、日兩大鐵路強權之間，東南亞的高鐵夢究竟踩中什麼致命盲點？為何新幹線輸出海外，只有台灣等極少數地方能成功賺錢？訂閱聯合報付費版看完整深度分析。

2026-06-18 08:00