蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

蘋果（Apple）執行長庫克接受華爾街日報獨家專訪時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以抵銷記憶體與儲存晶片成本大幅攀升。

根據17日刊等地報導，庫克說：「很遺憾，漲價已無法避免。我們正盡最大努力吸收供應商轉嫁給我們的龐大成本，也一直試圖保護消費者免受價格上漲影響，但目前情況已經難以為繼。」

庫克拒絕透露計畫漲價的時間表與幅度，也不願說明哪些產品將受到影響。不過，蘋果下一場重大產品發表會預計於9月舉行，屆時可能推出iPhone 18系列產品，包括一款全新摺疊式iPhone。報導也指出，Mac與iPad等產品可能更早調漲價格。蘋果上個月已在兩場產品發表會之間調高Mac Mini的起售價格。

庫克表示，記憶體與儲存晶片價格都是蘋果面臨的問題，但他特別點名DRAM市場，指出愈來愈多產能被分配給AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）。他說：「在消費者對裝置需求仍然強勁之際，市場供給卻變少，而記憶體廠商又將龐大的漲價壓力轉嫁給客戶。我們確實需要記憶體價格與供應恢復到適合消費性產品的合理水準，這才是關鍵。」

中國也擁有記憶體與儲存晶片領域的國家級企業，但基於國家安全規定，美國企業若要與這些公司合作，可能需要取得政府許可。被問及是否應放寬相關限制時，庫克表示：「我認為所有選項都應該納入討論範圍。」他並補充說：「我認為應該檢視所有供應來源。」

庫克表示，蘋果已準備動用現金儲備協助增加記憶體供應。他說：「我們願意運用公司的財務資源，協助解決供應問題。顯然，市場需要更多產能。」不過，他並未透露具體做法。外界認為，蘋果不太可能比照大型AI雲端業者，以巨額預付款搭配3至5年長約的方式鎖定供應，因為該公司向來以嚴格控制支出聞名。

庫克也表示，蘋果不會利用自身資金與晶片設計能力，自建記憶體或儲存晶片工廠。他說：「我們不可能什麼都做。我們知道自己最擅長的是什麼。」

知情人士透露，蘋果每年在記憶體與儲存晶片上的支出達數百億美元，成為全球最大客戶之一。該公司過去憑藉龐大採購量，經常能向供應商爭取最低價格，透過供應商彼此競爭壓低成本，使其獲利空間相當有限。但隨著AI企業大舉進入市場，情況已經改變，如今連蘋果也必須排隊等待供貨。

庫克表示，從IBM、康柏（Compaq）到蘋果，他在電子供應鏈領域工作超過40年，從未見過像過去半年這樣劇烈的原物料價格波動，形容這是「百年一遇的大洪水」，並稱自己在40多年職涯中從未見過類似情況。