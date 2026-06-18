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華許鷹派首秀震撼市場 美股三大指數盡墨 美債殖利率和美元齊升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed聲明和華許主席記者會上的談話，顯然帶有鷹派傾向。最重要的是Fed承諾恢復物價穩定，以及對通膨的評論。法新社
Fed聲明和華許主席記者會上的談話，顯然帶有鷹派傾向。最重要的是Fed承諾恢復物價穩定，以及對通膨的評論。法新社

美股周三全面收跌，聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）首場記者會強調物價穩定、官員預測今年可能升息，市場解讀為鷹派訊號，升息預期急速升溫，美債下跌，美元上漲。

道瓊工業指數在連續兩個交易日創收盤新高後，下跌507.12點，跌幅1%，收在51,492.55點。標普500指數下跌91.25點，跌幅1.2%，收7,420.10點；那斯達克指數下跌354.68點，跌幅1.3%，收26,021.66點。

費城半導體指數逆勢反彈1.4%，收復周二部分跌幅，台積電ADR上漲1.5%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至100.089。日圓兌美元一度貶值0.2%，至1美元兌160.80日圓，跌到2024年7月以來最低水準，日本政府進場阻貶日圓日圓的風險升高。

Fed把聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%，符合市場預期。不過，官員最新經濟預測顯示，19名官員中有9人預料今年底前至少升息1碼，其中6人預料至少升息2碼；另有9人預料利率維持不變或下降。3月時，還沒有官員預測今年升息。

華許在首次以主席身分舉行的記者會上，一再強調Fed會恢復物價穩定。他說，官員「立場明確且一致，委員會將恢復物價穩定」。

Fed這次發布的政策聲明全文只有132個英文字，但聲明最後宣示：「委員會將致力恢復物價穩定。」這句話令華爾街不安。

Rosenblatt Securities董事總經理兼股票交易主管詹姆斯（Michael James）說：「Fed聲明和華許主席記者會上的談話，顯然帶有鷹派傾向。最重要的是Fed承諾恢復物價穩定，以及對通膨的評論。」

利率期貨交易員迅速提高升息押注。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為Fed年底前至少升息一次的機率接近90%，至少升息兩次的機率約50%。市場甚至一度認為最快9月升息的機率，高於維持利率不變。

美國公債殖利率隨之大幅攀升。對Fed政策最敏感的2年期公債殖利率上漲16個基點至4.21%，盤中從決策公布前不到4.1%升破4.2%；10年期公債殖利率也逼近4.5%。美元同步走強。

標普500指數11大類股全數收跌，通訊服務類股領跌約3%，工業類股跌幅最小，僅跌0.1%。KBW地區銀行指數跌1.8%，表現遜於標普500銀行指數的0.2%跌幅。

川普周三說，美伊協議尚非最終版本，若他不滿意，戰爭可能重啟，帶動油價小幅回升。美國基準原油期貨收每桶76.79美元，仍比戰時高點低了32%。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）上漲2點，收18.44點，創四天來最大單日漲幅。

SpaceX收跌4.9%，上市以來首度收黑，結束連續三日上漲、累計漲幅近50%的走勢。

鞋類製造商轉型AI公司的Allbirds大漲39%，宣布更名為Smartbird，並任命前亞馬遜主管Nadia Carlsten為執行長。

華許 美股 美元指數 升息 聯準會

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