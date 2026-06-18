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Fed決策／華許首秀聯準會政策大轉向 下一步可能升息非降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華許也稍微淡化同僚提出的利率預測：「我沒有聽到太多人對這些預測抱持強烈信心。」法新社
華許也稍微淡化同僚提出的利率預測：「我沒有聽到太多人對這些預測抱持強烈信心。」法新社

聯準會Fed）官員周三釋出下一步可能升息的動向，新任主席華許主持首場會議便出現重大轉折，表明通膨前景急遽惡化。

Fed一致通過將基準利率目標區間維持在3.5%至3.75%。不過，官員每季公布的經濟預測清楚反映政策風向轉變：19名官員中有9人預料年底前至少升息一次，3月還沒有人認為未來會升息；預料降息的則只剩1人，遠低於3月的12人。

近幾周來，投資人原已預期Fed會維持利率更久，但這次官員態度更為強硬，也顯示決策官員正從謹慎觀望，逐步轉向準備升息。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算下個月升息的機率約有1/3。

更戲劇性的是，最後竟由華許出面確認這項轉向。美國總統川普提名他時，曾矢言只選擇承諾降息的人選；但華許首次主持會議，卻揭示決策官員正逐步遠離降息，轉向升息。

華許在首次以主席身分舉行的記者會上說：「物價長期居高不下，已成為美國民眾的負擔，但最近的情況未必會成為未來的先例。」華許說，官員「立場明確且一致。委員會將恢復物價穩定」。

華許說：「我們有能力，也有決心實現物價穩定目標。這正是我們要做的事。」

Fed會後聲明中也強調，通膨仍然偏高，並承諾恢復物價穩定。

這次聲明大幅精簡，只簡要說明最近經濟情勢，未透露下一步政策方向。這次經濟預測只收到19名與會者中的18份。華許說，他決定不提交預測。

華許曾承諾改革央行溝通策略，這次聲明大幅精簡，也預告他領導下的Fed作風有所轉變。

華許也稍微淡化同僚提出的利率預測：「我沒有聽到太多人對這些預測抱持強烈信心。」他指出，許多官員都說，經濟前景仍有極大變數。

當問到這次會議在利率上的辯論時，華許坦承，「自家人好好爭辯了一番」。

華許上任時承諾推動「體制改革」，他宣布成立五個專案小組，重新檢討央行的核心職能，包括溝通方式、資產負債表，以及用來理解通膨的政策架構。多數小組預料會在今年底前提出報告。

這項檢討也顯示，華許的改革企圖相當廣泛。他說：「改變並不容易，也充滿風險。」

官員仍以「穩健」形容經濟成長，也說生產力成長和資本投資均表現強勁。

曾任Fed顧問、現在耶魯管理學院任教的英格利希（William English）說：「利率大概會在目前水準維持一段時間。如今世界局勢比平常更不確定，但認為下一步很可能是升息，也算合理。」

Payden & Rygel首席經濟學家克里夫蘭（Jeffrey Cleveland）則懷疑Fed最終會升息。他認為下一步仍會是降息，只是不會很快，也同意利率應在目前水準維持更久。

Fed 降息 聯準會

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