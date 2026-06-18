聯準會放鷹 美股3大指數收黑

美國聯準會（Fed）在新任主席華許主持的首場利率決策會議，決議維持基準的聯邦資金利率區間於3.5%-3.75%不變，顯示個別決策官員利率預估落點的利率點狀圖暗示，官員預期今年底前將升息1碼，與上次3月預測的今年降息1碼大相逕庭，並且大幅上調今年的通膨預估，鷹派意味濃厚，美元指數18日盤中應聲升破100。

2026-06-18 02:20