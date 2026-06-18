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聯準會放鷹 美股3大指數收黑

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變，但點陣圖大幅上修通膨預測，顯示官員預期年底前可能升息，美股3大指數今天全面收黑，美元走強。

道瓊工業指數下跌507.12點或0.98%，收51492.55點。

標普500指數挫跌91.25點或1.21%，收7420.10點。

那斯達克指數下挫354.69點或1.34%，收26021.66點。

費城半導體指數上漲182.85點或1.38%，收13477.07點。

聯準會 美股 道瓊工業指數

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