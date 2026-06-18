Fed 決策／6月17日會議聲明全文

聯準會6月17日聲明全文如下：

（粗黑體為更動的部分）

聯邦公開市場委員會（FOMC）以12票對0票批准發布以下聲明：

委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在3.5%至3.75%，以支持聯準會的雙重使命。委員會重申維持銀行體系充裕準備金的政策。

儘管不確定性仍高，部分源於中東衝突，經濟活動仍以穩健步調擴張。生產力成長和資本投資均表現強勁。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。 通膨相對於委員會2%的目標仍然偏高，部分反映供應衝擊推升能源等特定產業價格。委員會將致力恢復物價穩定。