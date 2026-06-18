華許接掌聯準會主席首秀 承諾實現物價穩定推動改革

美國聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）今天在上任以來首場記者會上誓言，聯準會官員將「實現物價穩定」。他稱將為聯準會開啟新篇章，並宣布成立任務小組推動改革。

在美國5月消費者物價指數（CPI）攀升之際，美國聯邦準備理事會（Fed）今天在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上再次維持利率不變，這是聯準會連續第4次利率按兵不動。

法新社報導，華許在記者會上指出，持續高漲的物價對美國民眾構成負擔，但近期情況未必會成為未來的常態。他承認通膨一直明顯高於聯準會的2%目標，並稱聯準會將致力實現物價穩定。

華許在說明檢視聯準會運作計畫時指出，聯準會正迎來一個嶄新階段。他告訴記者：「我們為市場帶來該央行的新篇章--一些嶄新思維。」

他還宣布將檢視貨幣政策的5個領域。他表示，將設立多個任務小組，負責「貨幣政策整體執行的核心領域」，包括聯準會溝通、資產負債表、數據來源運用、生產力與就業及通膨政策框架。