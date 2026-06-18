Fed華許首秀顯露「鷹爪」！官員預測今年升息1碼 大幅上調通膨預測

美國聯準會（Fed）在新任主席華許主持的首場利率決策會議，決議維持基準的聯邦資金利率區間於3.5%-3.75%不變，顯示個別決策官員利率預估落點的利率點狀圖暗示，官員預期今年底前將升息1碼，與上次3月預測的今年降息1碼大相逕庭，並且大幅上調今年的通膨預估，鷹派意味濃厚，美元指數18日盤中應聲升破100。

美元指數18日盤中跳升0.5%至100.002，美股道瓊工業指數由紅翻黑。

Fed一致決議按兵不動，但決策聲明移除過去暗示今年可能進一步降息的措辭，且篇幅縮短，形式改為僅說明決策結果以及對經濟情勢的評估，類似前主席葛林斯班時代的做法。

利率點狀圖顯示，在19位決策官員中，九人預期今年將升息至少1碼，其他九人預測不會升息、或是會降息，一人未提交自己的利率預測，可能就是華許。在預估今年會升息的九人中，有六人預期至少會升息2碼。

Fed決策官員今年預估的利率中位數，提高到3.75%，高於上次3月預測的3.375%；明年預估的利率中位數為3.625%，同樣高於3月預測的3.125%。相較下，Fed官員3月時預估今年底前會降息1碼，明年再降1碼。

Fed官員也大幅上修今年的核心通膨率預測至3.3%，高於3月預測的2.7%，並且調降今年經濟成長率預測0.2個百分點到2.2%。