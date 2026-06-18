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韓美妝品牌靠社群茁壯

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓美妝產業正迎來新一波全球成長浪潮，但這次推動產業擴張的主角已不再是傳統大型美妝集團，而是一批擅長運用社群媒體與電商平台的新興品牌。

在數位行銷、先進代工製造體系與全球電商通路的帶動下，南韓美妝產業結構正快速轉型，並進一步鞏固其僅次於法國的全球第二大化妝品出口國地位。

據政府數據，1-5月南韓美妝產品出口額達56億美元，較去年同期激增逾21%。2024年該產業整體出口額突破100億美元大關，2025年更創114億美元新高紀錄。

南韓之前幾波的美妝榮景，主要依賴中國市場需求以及韓流娛樂文化在亞洲的擴散；但這一波熱潮是由更廣泛的全球需求所推動，包括歐美、中東與東南亞等市場的需求同步增加。

產業結構的變化也體現在品牌生態上，過去由Amorepacific與LG Household & Health Care等大型集團主導市場，如今則由一批快速成長的數位品牌改寫競爭格局，包括Beauty of Joseon、Anua、SKIN1004等品牌，透過亞馬遜、TikTok Shop等數位平台快速拓展市場。

南韓 韓流 法國

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