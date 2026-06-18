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SpaceX 好威 股價漲不停

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

SpaceX上周五（12日）掛牌後，股價連續三個交易日收紅，16日收盤價已較IPO上市價大漲50%之多，17日早盤開高走低。外界認為，該公司股價短期內仍有許多助力。

SpaceX 16日股價續漲，是因股票選擇權開始交易。該公司選擇權的交易活躍程度數一數二，是特斯拉選擇權的四倍、輝達的25倍。SpaceX選擇權中，看漲的買權（call）比看跌的賣權（put）更受歡迎。買權給予持有者在未來以特定價格購入股權的權利。

強大的買權買氣，會推高股價。倘若股價走升，賣出買權者會有風險。這些人為了避險，會敲進部分現股。這打造出循環，攀升股價帶來更多避險買盤。

這是SpaceX股價高漲的一大助力，另一助力是資金流入ETF，以取得SpaceX部位。Direxion剛推出兩倍做多SpaceX的ETF。ETF和買權避險客都在追逐數量有限的SpaceX股票，該公司公開流通股票目前只有約6.4億股。需要注意的是，SpaceX股票閉鎖期屆滿後，將分批釋出更多股票。

該公司公布上市後的首份財報時，將有20%股票的閉鎖期到期，而倘若SpaceX股價繼續高於175美元，解鎖股票可能增至30%。接著IPO後的70天、90天、105、135天，都將分別釋出7%股票。SpaceX第二度發布財報後，還有28%股票到期。

SpaceX 特斯拉 選擇權

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