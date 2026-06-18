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反罷工 三星蓋無人晶圓廠

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星資方為擺脫工會能對公司施加的壓力，已經大幅加碼投資工廠自動化，力拚要在2030年之前，實現無人晶圓廠。（美聯社）
三星資方為擺脫工會能對公司施加的壓力，已經大幅加碼投資工廠自動化，力拚要在2030年之前，實現無人晶圓廠。（美聯社）

南韓三星電子半導體部門的員工，或許剛打贏了爭取更多工作獎金的一仗，可是不久之後，有可能在更重大的爭戰中敗下陣來。

科技資訊網站Wccftech引述南韓媒體ET News報導，三星資方為擺脫工會能對公司施加的壓力，已經大幅加碼投資工廠自動化，力拚要在2030年之前，實現無人晶圓廠

這個計畫一旦成功，三星未來對人力的依賴程度勢必顯著降低，工會可有的談判籌碼或隨之削弱，高額「獎金列車」恐怕無法長期行駛下去。

根據報導，三星建立一個名為「資料共享生態平台」（DSEP）的機制，與特定合作夥伴即時共享半導體製程數據，同時將這些資料輸入基於人工智慧（AI）的工廠營運系統，目標設定在2030年之前讓晶圓廠的生產全面自動化。目前已有主要是設備供應商的60家合作公司加入DSEP，預期合作廠商會繼續增加。

DSEP的一大實用優勢是，能夠大幅加快設備故障的診斷與修復流程。以往生產過程中的重要數據保留在廠內，需要檢查或維修時，設備供應商必須親赴現場。現在透過DSEP即時共享數據，可以直接在遠端快速診斷問題，並採取補救措施，無需影響整體生產節奏。

三星半導體部門在DSEP之外，也正在建置一套高效能運算（HPC）平台，以龐大算力處理DSEP所蒐集、傳輸及分析的大量資料，做為運行無人智慧工廠的基礎。三星工會不久前威脅發動大規模罷工，要求公司改革獎金制度，一度令三星陷入數周的勞資緊張。後來三星與工會達成的新協議，同意公司年度營業利益達到特定門檻時，工會成員將可獲得特別績效獎金，金額相當於三星年度營業利益的10.5%。

三星 罷工 晶圓廠

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