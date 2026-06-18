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法拉利賣電動車 放出誘餌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
超跑車廠法拉利正在測試富裕客戶的忠誠度，暗示他們須下訂市場迴響不佳的首款電動車Luce，以提高獲得心儀車款的機會。（路透）
超跑車廠法拉利正在測試富裕客戶的忠誠度，暗示他們須下訂市場迴響不佳的首款電動車Luce，以提高獲得心儀車款的機會。（路透）

知情人士透露，超跑車廠法拉利（Ferrari）正在測試富裕客戶的忠誠度，暗示他們須下訂市場迴響不佳的首款電動車Luce，以提高獲得心儀車款的機會。

彭博資訊引述知情人士報導，此一消息已在法拉利收藏圈傳開，即購買要價55萬歐元（63.6萬美元）的Luce，是獲取其他限量車型的敲門磚。法拉利向來利用這套分配系統，也就是標準車型的常客，可優先取得限量車型的購買權，例如售價高達210萬美元的LaFerrari Aperta。

典藏車顧問業者Girardo ＆ Co.創辦人、前RM蘇富比拍賣官和汽車專家吉拉多表示，「這就像是一位難求的餐廳」，「如果你每周都上門，最終他們會為你找到位子；就法拉利而言，你買愈多車，你就愈受重視」。

法拉利上月推出首款電動車Luce，其流暢的線條與圓潤的邊角設計，遭到鋪天蓋地的批評，抨擊其設計平淡無奇，與本田與特斯拉的大眾車款無異。

一位買家表示，法拉利明確跟他說，如果想保住頂級客戶的地位，買這款車至關緊要。另一位藏家則說，法拉利向眾多客戶，尤其是潛在買家傳遞的訊號是，購買Luce或其他較便宜入門車款，可能是未來取得限量車款的機會。

將Luce定位於其他車款的入場券，可能意味著這款電動車缺乏限量車型的魅力。這項策略也帶來風險，將考驗客戶對捨棄標誌內燃機動力系統車型的支持意願。

奢侈品資產網路平台MillionPlus創辦人威爾許說：「大多數人似乎都很討厭這輛車，說它很醜」，「但有些人還是考慮買一部，只是為了獲得未來車款的購買門路，並提升在等候名單的排序。很多人都這麼操作」。在此同時，英國豪車品牌捷豹路虎（JLR）執行長巴拉吉（PB Balaji）則說，在擴大油電車與電動車的同時，也不會放棄燃油車款，原因是美國與中東的客戶仍舊熱愛燃油車。

他也說，為了在未來五年內追求二位數的年營收成長率，該公司將「使出渾身解數」，刺激對美國「百萬富翁與億萬富豪」的買氣。他表示，「我們正將重心轉向北美市場，因為我們相信，當地對像我們這種豪華品牌而言，能帶來最大的成長機會」。

法拉利 電動車 本田

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