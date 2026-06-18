聽新聞
0:00 / 0:00

美興建中晶片廠 大多來自台灣

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普出席七大工業國集團（Ｇ７）法國峰會期間，再度提到美國晶片霸主地位被「偷走」。他表示美國將在二○二九年他結束第二任期時掌握百分之五十全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課徵高達百分之兩百關稅

雅虎財經報導，川普十六日與卡達國王塔米姆在Ｇ７峰會場邊會晤時，川普提到晶片產業說：「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從晶片霸主淪落到幾乎沒有晶片產業。」

川普第二任期多次宣稱台灣「偷走」晶片產業與技術，但根據Rollcall逐字稿，他這次並未點名台灣偷走美國晶片業。

川普還痛批拜登時期的「晶片法」，稱該法把數十億美元交給企業，結果他們卻沒有蓋工廠。川普表示，現在的政府有不同作法，「如果他們不建廠，就必須支付超過百分之兩百的關稅；現在暫時不必支付任何費用」。川普說，這些興建中的晶片廠「大多數是來自台灣」，而且很多都在亞利桑那州。他說，他離任時，美國將會擁有晶片產業五成市場，甚至可能更多。

川普還說，美國在人工智慧領域「遙遙領先」，且正以前所未有的規模推動製造業回流，包括多座位於亞利桑那州與德州的晶片廠，預計未來一年至一年半內陸續啟用。

目前多家大型半導體業者正加碼美國布局，包括英特爾規畫投資逾一千億美元建廠與擴產，台積電在亞利桑那州投資已增至一六五○億美元，美光也計畫投入約兩千億美元擴建晶片產能；此外，德州儀器與Wolfspeed也持續在美國擴大生產設施。

川普 雅虎 卡達 關稅

延伸閱讀

Amkor和台積電簽署10年合作協議 將落實晶片完全 Made in USA

台積電被告侵權！網友怒轟「典型專利蟑螂」：有種就別用晶片

經濟日報社論／正視台灣成美最大貿易逆差國

川普投資帳戶3個月狂掃3642筆！金額最高221億元創美國在任總統紀錄

相關新聞

美軍印太司令部 改回太平洋司令部

美國國防部十六日宣布，美軍印太司令部恢復舊稱太平洋司令部。這是第一屆川普政府於二○一八年五月進行更名後，時隔約八年恢復原有名稱。國防部指出，其責任區不變。

2個月來 伊朗首度出口石油

華爾街日報報導，美國與伊朗達成的初步協議允許伊朗立即出售石油，為伊朗逐步降低衝突提供早期經濟誘因。船舶追蹤資訊顯示，至少三艘伊朗油輪已經駛離美軍封鎖範圍，是伊朗兩個月來首次出口原油。

伊朗遭凍資產 中國大陸最多

美伊預計十九日在日內瓦正式簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達二百億至五百億美元（約台幣六三六○億至一點六兆）；其餘較大筆資金包括伊拉克約一百五十億美元、印度約七十億美元等。

態度冷淡 川普：俄烏戰與美國無關

美國總統川普雖在本屆七大工業國集團（G7）峰會公報簽字，同意加強援助烏克蘭，但紐約時報報導，川普在峰會直言美國「與烏克蘭戰爭無關」。

G7一致挺烏 支持美伊協議 喊加強制裁俄

政治新聞網POLITICO.EU報導，七大工業國集團（G7）十七日發表聯合聲明，G7領袖稱讚美國與伊朗達成初步協議，並在烏克蘭議題上意外達成共識，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大制裁俄羅斯。

抗衡美中？日本倚靠美國 沒有B計畫

德國政府八年前公布一張Ｇ７加拿大峰會場邊照片，照片中美國總統川普看似和德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等歐洲領袖對峙，只有已故日本前首相安倍晉三看起來毫不在意。經濟學人雜誌十六日刊登文章指出，在東京看來，盟友若試圖孤立川普，並不是展現獨立自主，而是在傷害自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。