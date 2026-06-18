美興建中晶片廠 大多來自台灣

美國總統川普出席七大工業國集團（Ｇ７）法國峰會期間，再度提到美國晶片霸主地位被「偷走」。他表示美國將在二○二九年他結束第二任期時掌握百分之五十全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課徵高達百分之兩百關稅。

雅虎財經報導，川普十六日與卡達國王塔米姆在Ｇ７峰會場邊會晤時，川普提到晶片產業說：「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從晶片霸主淪落到幾乎沒有晶片產業。」

川普第二任期多次宣稱台灣「偷走」晶片產業與技術，但根據Rollcall逐字稿，他這次並未點名台灣偷走美國晶片業。

川普還痛批拜登時期的「晶片法」，稱該法把數十億美元交給企業，結果他們卻沒有蓋工廠。川普表示，現在的政府有不同作法，「如果他們不建廠，就必須支付超過百分之兩百的關稅；現在暫時不必支付任何費用」。川普說，這些興建中的晶片廠「大多數是來自台灣」，而且很多都在亞利桑那州。他說，他離任時，美國將會擁有晶片產業五成市場，甚至可能更多。

川普還說，美國在人工智慧領域「遙遙領先」，且正以前所未有的規模推動製造業回流，包括多座位於亞利桑那州與德州的晶片廠，預計未來一年至一年半內陸續啟用。

目前多家大型半導體業者正加碼美國布局，包括英特爾規畫投資逾一千億美元建廠與擴產，台積電在亞利桑那州投資已增至一六五○億美元，美光也計畫投入約兩千億美元擴建晶片產能；此外，德州儀器與Wolfspeed也持續在美國擴大生產設施。