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日本貿易逆差 四個月首見 日圓走弱推高能源等原料進口成本

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本自美國進口的石油產品暴增逾660%，原油進口也大幅成長。（法新社）
日本自美國進口的石油產品暴增逾660%，原油進口也大幅成長。（法新社）

日本5月出口成長17%，創2022年11月以來最高增幅，人工智慧（AI）相關科技產品需求持續暢旺，而晶片出口更增加61.2%。但因日圓疲弱推高進口額，日本5月貿易收支陷入四個月來首見逆差。

日本財務省17日公布，未經季節調整的5月貿易逆差為3,786億日圓（約23.6億美元），低於分析師預估的5,476億日圓。進口額較去年同期增加12.5%，不過進口量下滑近7%，顯示日圓貶值導致進口成本上升，抵銷出口增幅。

AI相關科技產品需求持續暢旺，支撐日本出口維持強勁。晶片出口增加61.2%，其中對中國大陸出口大幅成長。汽車出口也增加近19%；由於去年比較基期較低，非鐵金屬出口同樣明顯上升。

根據財務省資料，5月日圓兌美元平均匯價為158.29日圓，較去年同期貶值10%。日圓走弱會推高能源等原料的進口成本，壓縮供應商利潤，但出口商在海外市場則更具競爭力。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志說：「若扣除日圓貶值推高金額的部分，在亞洲各國紛紛要求採取撙節措施的情況下，很難想像日本出口會大幅成長。因此，我預料貿易逆差仍會持續。」

進口增加主要受到半導體和電子產品進口額大增55%所帶動，通訊設備進口額也成長48%。

日本自美國進口的石油產品暴增逾660%，原油進口也大幅成長。日本經濟產業省表示，預料可確保石油供應穩定至2028年3月。日本對美貿易順差連續六個月縮小，可見日本企業仍在調適川普政府加徵的關稅。

川普去年同意把日本產品關稅定為15%，並把汽車關稅調降至同一水準；日本則承諾增加對美投資。但日本重量級企業領袖警告，日本企業「沒完沒了」在美國投資，在國內卻投資不足，長期落後的生產力也無以提升。

同日新加坡企業發展局公布，新加坡5月非石油出口比去年同期大增38.4%，優於4月的成長24.4%的增幅，也高於市場預測31.25%，主要也是受AI需求的提振。其中電子產品出貨大增94.8%，增幅高於4月的66.7%。

就算是非電子產品，上個月出口增長17.7%，也高於4月的10.9%增幅。

儘管如此，全球貿易政策的不確定性仍是前景面臨的一大主要風險。分析人士警告，不斷升級的保護主義措施和再起的關稅爭端，可能會拖累新加坡的貿易和商業。

新加坡金管局同日公布的一項調查顯示，受訪經濟學家略微下修星國今年經濟成長率的預期，由上次調查的3.6%下調至3.5%，2027年增長率預計為2.5%。

日本 中國大陸

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