聽新聞
0:00 / 0:00

電池儲能站 營建成本降

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

電池儲能站的營建等成本，去年首次低於燃氣發電廠，反映中國大陸生產過剩與電動車銷售減緩，帶動電池價格下降。而中東戰爭導致燃氣價格飆漲，兩者的成本差距可能在今年進一步擴大。

彭博彙整數據，電池儲能站2025年的均化能源成本（LCOE）年減27%至每千度78美元，首次低於燃氣電廠的102美元，並與燃煤電廠的77美元旗鼓相當。電池儲能站的LCOE已從2020年的185美元，下降超過一半。

儲能電池價格去年減少45%至平均每度70美元，跌幅遠大於轎車電池的1%、商用車電池的7%，原因是大陸廠商的產量激增。北京當局立下目標，要在2027年前把全國儲能站的裝設容量提升至180百萬瓩（GW）。

地方政府提高補貼下，該國去年已安裝容量達140GW。

南韓SNE Research表示，大陸製造商在全球電池儲能市場，從2020年的不到五成，去年市占率升至64%。光是去年大陸產量就超過全球安裝量，導致供應過剩和價格加速下跌。

全球電動車銷售放緩也是原因之一。Techno System Research分析師藤田光貴表示，「由於電動車市放緩，電池製造商正把投資重點轉向資料中心和電廠的儲能電池，此處需求正在成長」。

同時，燃氣電廠的LCOE去年成長16%。AI資料中心的建設帶動電力需求大增，導致三菱重工等全球三大燃氣渦輪製造商訂單爆量，提高建設新燃氣電廠的成本。

彭博分析師表示，美國供應特別緊俏，「現在下訂的訂單要到2030年才能交貨」。

燃氣 中國大陸 彭博

延伸閱讀

荷莫茲重啟後 石油明年將供應過剩…屆時油價會崩盤嗎？

00899近月大漲11.32%稱霸！黃仁勳離台直言「AI盡頭是電力」…點名穩定能源是基礎

Amkor和台積電簽署10年合作協議 將落實晶片完全 Made in USA

高力受惠於AI散熱及儲能需求 17日強勢漲停 外資目標價上看2,300元

相關新聞

Fed 決策／6月17日會議聲明全文

聯準會6月17日聲明全文如下：

經濟快評：華許的一小步 Fed獨立性邁進一大步

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）17日會議雖決定聯邦基金利率維持在3.5-3.75%的目標區間不變，但會後聲明與經濟預測則顯示Fed的立場明顯偏向「鷹派」。

Fed華許首秀顯露「鷹爪」！官員預測今年升息1碼 大幅上調通膨預測

美國聯準會（Fed）在新任主席華許主持的首場利率決策會議，決議維持基準的聯邦資金利率區間於3.5%-3.75%不變，顯示個別決策官員利率預估落點的利率點狀圖暗示，官員預期今年底前將升息1碼，與上次3月預測的今年降息1碼大相逕庭，並且大幅上調今年的通膨預估，鷹派意味濃厚，美元指數18日盤中應聲升破100。

美興建中晶片廠 大多來自台灣

美國總統川普出席七大工業國集團（Ｇ７）法國峰會期間，再度提到美國晶片霸主地位被「偷走」。他表示美國將在二○二九年他結束第二任期時掌握百分之五十全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課徵高達百分之兩百關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。