電池儲能站 營建成本降

電池儲能站的營建等成本，去年首次低於燃氣發電廠，反映中國大陸生產過剩與電動車銷售減緩，帶動電池價格下降。而中東戰爭導致燃氣價格飆漲，兩者的成本差距可能在今年進一步擴大。

據彭博彙整數據，電池儲能站2025年的均化能源成本（LCOE）年減27%至每千度78美元，首次低於燃氣電廠的102美元，並與燃煤電廠的77美元旗鼓相當。電池儲能站的LCOE已從2020年的185美元，下降超過一半。

儲能電池價格去年減少45%至平均每度70美元，跌幅遠大於轎車電池的1%、商用車電池的7%，原因是大陸廠商的產量激增。北京當局立下目標，要在2027年前把全國儲能站的裝設容量提升至180百萬瓩（GW）。

地方政府提高補貼下，該國去年已安裝容量達140GW。

南韓SNE Research表示，大陸製造商在全球電池儲能市場，從2020年的不到五成，去年市占率升至64%。光是去年大陸產量就超過全球安裝量，導致供應過剩和價格加速下跌。

全球電動車銷售放緩也是原因之一。Techno System Research分析師藤田光貴表示，「由於電動車市放緩，電池製造商正把投資重點轉向資料中心和電廠的儲能電池，此處需求正在成長」。

同時，燃氣電廠的LCOE去年成長16%。AI資料中心的建設帶動電力需求大增，導致三菱重工等全球三大燃氣渦輪製造商訂單爆量，提高建設新燃氣電廠的成本。

彭博分析師表示，美國供應特別緊俏，「現在下訂的訂單要到2030年才能交貨」。