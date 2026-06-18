川普再嗆課200%晶片關稅 揚言任期結束時掌全球50%半導體業

美國總統川普出席七大工業國集團（G7）峰會期間，強調美國將在2029年他結束第二任期時掌握50%全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課高達200%關稅。

川普16日與卡達國王塔米姆舉行場邊會晤時，痛批前總統拜登時期的「晶片法案」（CHIPS Act）。他表示，現在的政府有不同制度，「如果他們不建廠…就必須支付超過200%的關稅；現在暫時不必支付任何費用。」

美台半導體關稅最新說法

川普稱，美國在AI領域「遙遙領先」，且正以前所未有的規模推動製造業回流，包括多座位於亞利桑那州與德州的晶片廠，預計未來一年至一年半內陸續啟用，「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從晶片霸主淪落到幾乎沒有晶片產業」。川普第二任期內多次點名台灣偷走晶片產業與技術。

川普並批評拜登政府向企業發放數十億美元補助，但部分企業最終未建成原先承諾的工廠。

目前多家大型半導體業者正加碼美國布局，包括英特爾規劃投資逾1,000億美元建廠與擴產，台積電在亞利桑那州投資已增至1,650億美元，美光也計畫投入約2,000億美元擴建晶片產能；此外，德州儀器與Wolfspeed也持續在美國擴大生產設施。

在此同時，人工智慧（AI）熱潮正在改寫全球科技版圖。AI系統的核心是晶片，但隨著模型規模愈來愈大，儲存資料的能力也變得同樣關鍵。目前最先進的記憶體技術幾乎都掌握在南韓與台灣手中，中國大陸在這波熱潮中則未能占到關鍵位置。對華府而言，這幾乎是一場意外的勝利。

隨著各科技巨頭在全球投入數千億美元興建資料中心，支撐AI運作所需的晶片、連接設備與電力系統的相關需求，正快速超過供給。這波投資熱潮不只讓輝達成為全球市值最高的上市公司，也帶動許多生產AI資料中心關鍵零組件的半導體企業崛起，其中不少是美國民眾並不熟悉的亞洲公司。

而在這條高階AI供應鏈中，大陸企業明顯缺席。儘管北京多年來投入大筆資金，大陸仍被排除在先進AI伺服器供應鏈的大部分環節之外。對華府而言，這場勝利來得可謂相當意外，原本想透過補貼把科技製造業移出大陸，實際效果反而不如AI熱潮帶來的轉變來得快速。

這也和上一波硬體產業大繁榮形成鮮明對比。20年前，智慧手機浪潮讓中國大陸成為世界工廠。當時美國相信經貿往來有助維持和平，因此樂見其成，最後卻培養出中國這個強大競爭對手。如今情勢已不同，中國沒能複製當年的成功模式，反而錯過這波AI供應鏈重組。