油價一度跌破80美元

隨著市場持續受美國與伊朗談判有進展等消息帶動，國際原油期貨價格到16日連四天下跌，布蘭特和西德州油價收盤相繼跌破每桶80美元大關，布蘭特17日盤中還一度跌到77.75美元，與西德州同步落到三個月低點。但美國總統川普的最新談話，又為美伊和平前景埋下變數，國際油價又應聲翻紅，漲逾1%。

川普17日在G7法國峰會的場邊表示，他預測油價將進一步下跌，來到低於戰前的水位。但他又說，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，或德黑蘭「不守規矩」，可能會重啟轟炸。

川普說：「這只是備忘錄，要是我不滿意，可以重新開火、把炸彈扔到他們頭上。如果我不喜歡、或是他們不守規矩，我們會回頭丟炸彈砸他們的腦袋，明白嗎？」

川普並說，伊朗備忘錄並不包括立即放寬對伊朗的制裁。他同時大力稱讚美伊協議，表示協議有助市場。