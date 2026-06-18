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IEA：明年原油供應過剩
國際能源總署（IEA）17日發表石油市場月報，預測全球石油市場將從荷莫茲海峽封鎖的衝擊中逐步恢復，到2027年甚至可能陷入顯著的供應過剩。
IEA在對2027年首次展望中指出，石油市場明年將面臨顯著的供應過剩，石油每日供應量預計將激增800萬桶，而每日需求僅將增長200萬桶，可能給市場帶來難得的喘息之機，並為各國提供補充已耗盡的庫存，或建立新戰略儲油的機會，但石油生產者顯然將坐立難安。
分析師表示，有兩股更長期趨勢影響需求。一、是油品價格相對昂貴和供應不確定性升高，已加速推動能源轉型。例如，在歐洲，能源危機已助長電動車銷量。
二、中國大陸也起了抑制需求作用。在能源危機期間，中國大陸縮減石油進口，每日需求約減少400萬桶，協助穩定全球油價。
綜合研判，這預示明年全球石油將供給過剩，石油生產者顯然對未來油價展望惴惴不安。
不過，如同油價在危機期間並未飆漲，供應彈升或許也不會導致油價直線下墜。荷莫茲海峽封閉，總計已導致全球供應因此縮減逾10億桶，但動用戰略和商業儲油已填補一大部分的供應缺口。一旦石油供應恢復順暢無阻，世界各國政府想必認為有必要再度建立緩衝庫存。若這場危機果真改變了一件事，那或許是更加重視「未雨綢繆」的重要性。
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