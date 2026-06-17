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Fed利率料將維持不變 但為何仍是一場歷史性的會議？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社

美國聯準會（Fed）決策官員將結束兩天會議，儘管這次Fed料將維持利率不變，但仍是一場歷史性的會議，全球目光焦點將集中在新任主席華許的會後記者會答詢，從中推測他上任後打算如何在Fed推行「體制變革」。

Fed結束為期兩天的政策會議後，依照慣例也將發布聯邦公開操作委員會（FOMC）政策聲明，並由主席主持記者會。

但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗17日撰文指出，這次FOMC會議有別於前的是，新任Fed主席（華許）主持會議的同時，前任主席（鮑爾）仍留任FOMC委員，極其罕見。同時，Fed面臨複雜的總體經濟大環境，也亟需改革。

伊爾艾朗認為，Fed這次會議最有意思的不是利率決策，畢竟市場普遍預期將按兵不動；最令人矚目的是FOMC的政策聲明，將如何描述Fed雙重法定職責面臨的風險平衡。換言之，是「物價維穩」，還是「就業最大化」，面臨更大的威脅？

另一個觀察重點是，華許將如何展開他改革Fed運作的方式？伊爾艾朗認為，華許的第一步可能先改變「對外溝通」。

華許去年曾把對Fed的建議濃縮成一句話：「別說太多。多思考，少說話。」外界預期，對外溝通方式將是華許掌舵後首先改革的目標。至於另一目標，縮減Fed資產負債表規模，可能在往後的年頭慢慢落實。

至於利率決策，原先市場擔心，Fed 6月會議可能預示今年升息勢在必行，這讓華許能避談降息、甚至可能藉改唱「鷹」調凸顯決策獨立性。但如今荷莫茲海峽重啟在望，油價隨之大跌，加上最新消費者物價指數（CPI）數據沖淡通膨疑慮，反倒給華許更大的空間唱「鴿」調。

Fed FOMC 華許

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