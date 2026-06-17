台青年加入捷克新創團隊 投身垂直起降飛機研發

在全球先進空中交通產業快速發展之際，台灣青年林澤以飛機設計師身分加入捷克航空新創公司Zuri，研發航程700公里的混合動力垂直起降飛機（VTOL），期望提供乘客「點對點」的載運服務，改變未來的中長程區域交通模式。

走進Zuri位在捷克中波西米亞的工廠，寬敞的廠房內擺放著各種尺寸的飛機模型、測試零件與研發設備，包含機翼、旋翼、機身結構件等。Zuri創辦人米哈爾．伊利奇（Michael Illich）向記者展示各式垂直起降飛機的模型，以及當今的市場趨勢。

提供點對點飛行服務 瞄準數千億美元商機

伊利奇說，垂直起降飛機的優勢在於，可以提供點對點飛行服務，直接從出發地飛往目的地，省去乘客從市區到機場、機場到市區的轉乘時間。

放眼當前全球先進空中交通市場，伊利奇認為可分為兩大方向：一是都市內短距離飛行服務，二是區域型航空運輸。

伊利奇指出，都市空中交通雖受高度關注，但市場規模有限；相較之下，涵蓋數百公里以上航程的區域航空市場，每年規模已達數千億美元，因此，Zuri將發展重心放在後者。

伊利奇說：「700公里的航程可覆蓋半個歐洲，連接許多原本交通不便的城市。我們相信，區域航空是未來垂直起降飛機最具潛力的應用場景。」

他說，目前捷克並無其他公司投入類似的垂直起降飛機開發，在整個歐盟範圍內，相關業者也不超過5家。

他強調，Zuri希望透過混合動力、長航程與垂直起降技術的結合，打造兼具效率、永續與便利性的新世代航空運輸工具。目前Zuri準備進入A輪融資階段，希望募集約2500萬至3000萬歐元資金，用於下一階段的飛機研發、測試與商業化工作。

台灣青年投身VTOL飛機開發 打造未來空中交通工具

在Zuri的團隊中，有一位飛機設計師是台灣人。擁有物理學與太空探索背景的林澤，原本在比利時攻讀人工智慧學位，卻選擇投入飛機開發工作。

林澤說：「都市空中交通是一個全新的航空領域，而能夠從零開始設計一架飛機，是非常難得的機會。」

作為飛機設計師，林澤分享，Zuri目前主要使用30%比例縮小原型機進行驗證。從設計到完成圖面需約一週，送交加工後，再利用2週完成組裝，之後便會依序展開地面測試、懸停測試與完整飛行測試。

團隊會進一步分析飛行紀錄、推進系統反應曲線與動力輸出數據，持續調整與優化。

航空安全也是備受關注的項目。Zuri團隊表示，未來將遵循儀表飛行規則（IFR），確保飛機能在白天、夜晚、陰天、起霧等不同氣候條件下執行飛行任務。

永續發展是航空產業近年重要的議題之一。Zuri的飛機未來將使用永續航空燃料（SAF），與傳統航空燃油相比，可降低約80%的碳排放量。

台灣具高度應用潛力 可望串聯機場與城市交通

另一方面，Zuri也有意前進入台灣市場。伊利奇透露，半年前他曾親自前往台灣，與當地供應商、潛在合作夥伴進行交流，並認為台灣將是垂直起降飛機發展的重要應用場域。

他舉例，從桃園國際機場前往新竹科學園區，旅客經常面臨交通壅塞問題。許多國際商務人士在經過長途飛行後，還須花費數小時進行地面移動，效率並不理想。「從使用者角度來看，垂直起降飛機最大的價值就是節省時間。」

由於Zuri飛機航程可達約700公里，幾乎足以涵蓋整個台灣，因此伊利奇認為，未來可發展城市間運輸，例如台北至台中、台北至高雄等路線。不同於依賴固定機場與車站，垂直起降飛機可直接進行點對點飛行，大幅減少轉乘時間。

伊利奇說，此外，垂直起降飛機亦可用於機場接駁服務，例如桃園機場直飛新竹科學園區，特別適合商務旅客、高階主管與企業使用。

而支撐垂直起降飛機發展的重要基礎設施之一，則是垂直機場（Vertiport）。伊利奇解釋，垂直機場與直升機停機坪相近，由於Zuri採用混合電力系統，因此無需建置大量充電設備，現有機場設施大多即可支援運作。

他認為，未來可能考慮在五股、新莊等大型公共空間設置垂直機場，甚至長遠來看，也可能在高樓建築設置。