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微軟與甲骨文合作案傳告吹

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

微軟近期傳出與甲骨文租用雲端基礎設施合作案破局，原預計簽訂的30億美元合作協議也宣告暫停，由於微軟近期大舉資金投入AI算力，使自身原有雲端資料中心產能供給緊張，讓原先不在微軟合作考慮名單內的Google或亞馬遜AWS有望雀屏中選。

外電報導，微軟近期與甲骨文可能敲定的30億美元雲端基礎設施租賃協議，因為安全規範問題而傳出雙邊合約可能告吹，其中雙邊問題卡在美國政府對於雲端服務供應商（CSP）要求設立的雲端安全認證框架「FedRAMP」，甲骨文並未取得FedRAMP認證，且甲骨文亦暫無考慮取得，微軟對此認為雙方沒有共識，因此暫無合作可能性。

不過，甲骨文駁斥該消息，強調微軟同時是合作夥伴及客戶關係。微軟同樣沒有回應相關報導。

除了甲骨文之外，微軟先前已經傳出將向亞馬遜AWS租用算力，支援微軟旗下程式碼平台GitHub。

隨著微軟、甲骨文的30億美元租用合作協議可能暫緩，業界同步看好，微軟可能尋求Google或亞馬遜AWS的雲端算力尋求支援，都對台灣ODM廠鴻海（2317）、廣達、緯創等三巨頭接單有利。

甲骨文 微軟 Google

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