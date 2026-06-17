德國「薩克森矽谷日」盛大舉行 台首獲邀擔任夥伴國

德國最大半導體產業聚落「薩克森矽谷」本週在德勒斯登舉辦年度盛會，台灣首度獲邀擔任官方夥伴主題國。薩克森邦總理克里契麥會上公開肯定台灣高科技產業成就，並承諾全力支持台積電德國廠建廠計畫順利推進。

第20屆薩克森矽谷日（Silicon Saxony Days 2026）15日至17日在德勒斯登（Dresden）機場舉行，由薩克森矽谷協會主辦，聚焦半導體、AI、先進製造、供應鏈韌性及永續轉型等議題，是歐洲規模最大的微電子與資通訊產業盛會。

根據駐德代表處新聞稿，今年現場吸引超過2000名來自全球半導體產業、科技企業與政府部門代表參與，創下活動歷年最高紀錄。

薩克森邦（Sachsen）總理克里契麥（MichaelKretschmer）在開幕致詞中，讚賞台灣高科技成就值得德國多學習，並表示將全力確保台積電在德勒斯登的建廠計畫順利進行。

駐德代表谷瑞生則應邀以「台灣：民主經濟體的天然與價值夥伴」為題，在大會發表演說，並在演說中強調台德共享民主價值，及台灣在全球半導體與AI供應鏈扮演的關鍵角色。

此外，「德台經濟論壇」（Deutsch-TaiwanischesWirtschaftsforum）也在薩克森矽谷日開幕式宣告正式成立。

「德台經濟論壇」由德國聯邦交通及數位基礎設施部前政務次長克魯克特（Daniela Kluckert）及德國前國會議員穆勒-羅森崔特（Frank Müller-Rosentritt）發起，希望能藉此連結德國與台灣企業、政治及研究機構，促進雙邊經貿合作與投資。

克里契麥與谷瑞生並於開幕式當天在「德台經濟論壇」成立文件上簽名，共同見證台德持續深化經貿關係。

谷瑞生表示，希望德台經濟論壇與薩克森矽谷協會未來能協助更多德國中小企業與台灣半導體供應鏈合作，也促進赴德投資台商深入融入歐洲產業生態系。

除官方活動外，谷瑞生也在主辦單位安排下參訪多家參展台灣企業及供應鏈廠商攤位，了解台商在德國市場發展情況，並向業者表達政府持續支持海外布局。