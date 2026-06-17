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趁跌加碼？小摩：博通重挫14%遭錯殺 目前價位會「大舉買進」
博通本月股價重挫14%，已從6月2月的歷史收盤高點，回檔20%，但摩根大通（小摩）相信，市場持續低估博通，小摩會在當前價位大舉買進。
小摩分析師Harlan Sur和Mayur Ramdhani，維持博通的「加碼」評等。Sur寫道，博通仍「明顯主導」先進封裝設計、新設計更迭、智慧財產權組合、執行紀錄等。舉例來說，博通在過去12年來，協助Google向市場推出14款旗下最先進的晶片設計。
博通股價下挫，部分原因是執行長陳福陽說，大客戶Google可能會分散供應鏈，加上博通的半導體業務成長，可能會稀釋毛利率。但小摩相信，不同於賣方近來說法，博通和Google並未延後或取消下一代張量處理器（TPU），而博通仍準備增加生產。
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